預計17日在新莊田徑場舉辦的「最強市民飆5K」現正開放報名中，新北市體育處表示，為慶祝邁入第3年並舉辦太陽眼鏡、壓縮腿套及飛行者帽等抽獎活動，在21日萬金石馬拉松比賽前，也是一個檢測暖身的機會，歡迎跑友踴躍報名。

體育處指出，為長期推廣馬拉松運動，新莊田徑場自2019年開始，每個月都有一個場「最強市民飆5K」的跑步活動，對許多新北市民來說是檢視自己實力的好機會，主辦單位捷迅股份有限公司提供了專業的計時設備，每一位參加的跑友都能在活動後知道自己的成績，能為其他的路跑賽事做準備外，也是鼓勵自己維持體能、甚至追求進步的指標。

每個月的跑步活動都會安排5個組別分別起跑，民眾可以挑選符合自己實力的組別報名加入，同組中也都安排了實力堅強的專業配速跑者，能夠持續以穩定的速度完成賽程。平時沒有配速習慣的市民，跟著配速員調整，也有機會讓自己一起變強。