21日正式開幕，除了精彩的表演舞台秀外，還有千份木鱉果炒米粉免費吃，吸引上千民眾到訪。(吳建輝攝)

未來每個周六、日含國定假日的上午9點到下午4點，藤山市集都會在藤山步道停車場與民眾見面。(吳建輝攝)

「藤山步道」位於彰化與南投交界，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖，近年來成為中部地區熱門步道，每到周末絡繹不絕的遊客。(吳建輝攝)

「藤山步道」位於彰化與南投交界，每年4、5月油桐花盛開吸引大批遊客與山友朝聖，近年來成為中部地區熱門步道，每到周末絡繹不絕的遊客，員林市公所順勢邀請在地小農擺攤，打造藤山市集，行銷在地農特產品，經過將近一個月的試營運廣受好評，21日正式開幕，除了精彩的表演舞台秀外，還有千份木鱉果炒米粉免費吃，吸引上千民眾到訪。

藤山市集開幕首日，除了原有的20攤小農外，另招募10攤進駐，展售各項特色農產品，還有精采的小丑魔術秀，原住民舞蹈等，公所也在當天舉辦「走出健康 引以為農」活動，凡報名參加步道健走者，只要與「員獅亭」合照上傳至「藤山市集」粉專就有機會兌換限量的30元市集抵用券。

員林市長游振雄表示，「走出健康 引以為農」活動今年算是邁入第2年，今年剛好搭藤山市集開幕，現場有「蔬果秤重」活動、農產知識大哉問等趣味遊戲，讓民眾親子更深入認識在地疏果農特產；藤山步道近年成為中部鄉親登山健行首選，公所積極爭取經費，結合周邊運動公園、二百崁、四百崁、萬里長城步道等，改善沿線休憩動線、停車設施，夜間照明、五星級廁所等，也感謝縣府、參山國家風管處等單位協助。

游振雄說，未來每個周六、日含國定假日的上午9點到下午4點，藤山市集都會在藤山步道停車場與民眾見面，開車的民眾可以停車在三百崁停車場，沿著藤山木棧道抵達藤山市集，選購在地當季的小農產品，未來還將不定期舉辦食農議題講座與主題式行銷活動，拓展一般民眾對於農業、食物、土地及環境議題的認識與討論，搭建起「從產地到餐桌」的友善橋樑。