時隔10年再度出發，彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕，彰化縣長王惠美擔任繞境榮譽主委與彰化市長林世賢擔任繞境主委、繞境大總理賴金鐘、十媽會各總理等人參與，從即日起至12月3日舉行為期7天6夜的繞境，行經花壇、大村、員林、社頭、永靖、埔心、埔鹽、溪湖、秀水各鄉鎮市，拜訪100多間友宮廟。

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕。（吳敏菁攝）

南瑤宮管理人彰化市長林世賢表示，南瑤宮從2011年起至2014年舉辦開基三媽天上聖母繞境十會媽角頭活動，十會媽聯合出巡，歷時四年遶境巡視450多個角頭、513間友宮廟、53處公司行號學校，時隔10年，再次出巡，發揮彰化媽神威，祈求國泰民安、風調雨順。

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕。（吳敏菁攝）

林世賢指出，今年南瑤宮開基三媽天上聖母遶境十會媽角頭活動從即日起至12月3日舉行為期7天6夜的繞境，行經花壇、大村、員林、社頭、永靖、埔心、埔鹽、溪湖、秀水各鄉鎮市，拜訪100多間友宮廟，並規劃在未來3年繞境北彰化、台中市、南投縣南瑤宮信仰圈各個角頭。歡迎敬備香案恭迎聖駕，祈求天上聖母庇佑闔家平安。

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕。（吳敏菁攝）

彰化南瑤宮天上聖母繞境十會媽角頭祈安繞境27日一早在南瑤宮起駕。（吳敏菁攝）

縣長王惠美表示，感謝媽祖慈悲，看顧所有鄉親，讓我們在疫情期間能夠平安度過，守住彰化，這次由開基三媽與十會媽聯合出巡，為期7天6夜，為大家祈求平安，同時，也感謝十會媽角頭用心在各地發揚媽祖的神威，3年後、2024年龍年是南瑤宮60年一度的慶成清醮，藉由今年繞境開始來向各角頭一一拜訪為盛事做準備。

今天清晨點燃「起馬炮」，鐘鼓齊鳴，媽祖神轎在信徒擁簇下出發了，南瑤宮10年前以4年時間完成角頭遶境活動後，期間各媽會角頭及各地信徒，都一直在詢問何時再舉辦遶境活動，企盼賜福地方。適逢南瑤宮60年一度的慶成清醮將於2024年舉行，及為疫情祈福消災。回應廣大信徒的期盼，媽祖神威，再次出發南瑤宮固有信仰圈各角頭，凝聚信徒情感，找回許多流失角頭及久未聯繫宮廟，帶動更多謁祖進香活動及各地慕名而來的宮廟信眾。