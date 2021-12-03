唐綺陽在FB粉絲團直播分析12月星座運勢，各星座在年底都非常忙碌，牡羊座視野大開，貴人運旺；金牛座經歷身分改變，過去努力的成果會被看見；雙子偏財運旺，不過大好大壞，小心被小人陷害；巨蟹非常勞累，要注意身體健康；獅子座12月特別愛現，單身者突然很想談戀愛；處女座工作忙到爆，不過感情終於苦盡甘來；天秤座能見度提高，不過秘密也容易被揭發；天蠍座特別捨得花錢，不過還是要理性消費；射手座被搞得暈頭轉向，卻把問題悶在心裡不說；摩羯座可能會遇到挫折，不過也是一個很好的反省機會；水瓶座過去的付出終於看到成果，對自己更有信心；雙魚座成為矚目焦點，低調的雙魚可能要多多忍耐。

▍牡羊座

牡羊座生活主場景在九宮，這陣子需要長途奔波，周遭出現異國元素，例如有機會認識外國人，或需要處理和國外有關的事情，另外也和出版、念書有連結，最近會認識大師級人物，或接觸考試和課程，九宮會帶來新的視野，如果有煩惱，大師會幫忙解惑。12/13後受到火星進入影響，會讓事情發展更快，充分展現理想和熱情，產生跨界、跨領域的想法，12/13以後更受到矚目，12月中以後水星太陽進入下一個宮位十宮，金星冥王星合相，個人形象將全面更新，可能是建立口碑，或外型變得好看，讓旁人有煥然一新的感覺，這段時間貴人運很旺，支持你的長官都是大咖，給予有力的援助。

▍金牛座

現在木土星在金牛座的十宮，會發生重大改變，尤其是名聲、地位方面，很多金牛座在經歷身分改變，往好的方向看是升官，但因為這個星象也有禍福相依的含意，所以有些人會覺得這個升官沒什麼好處，像是遇到不好管的下屬，或因為疫情影響很難有發展。木星離開十宮這個貴人宮位之後，金牛座將會調整長官關係、做事方式等，凸顯自身的存在，讓人看到自己的特別之處，金星、冥王星在九宮合相，過去一段時間一直為了跨領域費盡心思，這個月會讓其他人看到跨領域的成果。

▍雙子座

現在生活主場景落在雙子座的七宮，婚姻狀況、合作、都是現在的重點，有開不完的會議，常常需要配合別人，因為對方對你有幫助，這個合作含金量又高，必須要配合。金星冥王星合相在八宮，現在雙子座的偏財運很旺，談到的案子金額都很高，八宮就是大好大壞，好的時候錢很多，不好的時候會帶來危機，可能會遇到生死交關、大筆損失。另外要提醒雙子座，近期不能流露高傲的氣息，否則會被小人陷害，如果說話高高在上，就會遇到小人，尤其在12/24前務必小心說話。

▍巨蟹座

所有行星在巨蟹座右半邊，12月會比較勞累，常常要配合別人，身邊容易發生突發事件，或受到恩人委託無法推辭，要花費許多心力在別人身上。生活主場在你的六宮，工作很忙，時間很緊湊，事情很多，不可能推卸，不過這幾天忙碌的還算是擅長的事，12/13火星進來六宮，就會更有爆發性，會忙到像打仗，有緊急任務，或要當領導人，要做很消耗體力的工作，甚至必須熬夜，因此這個月一定要注意身體健康，多多養生，別等身體垮掉才來補救。

▍獅子座

獅子座禍福相依的木土星在夫妻宮，這是合作關係的宮位，12月會非常忙碌，但能夠做出亮點的成果，身邊出現想要幫助你的人，可能是神隊友，也可能是豬隊友，讓人百感交集，公眾人物會感受到輿論壓力，好壞評價不一。目前太陽水星在五宮，讓獅子座有愛現的心，或有想要戀愛的感覺，把握12/22以前，會遇到大咖、偶像、萬人迷、心動的對象，就算太陽水星走了，火星在12/13進入戀愛宮，火星會繼續加強桃花運，面對愛情更積極，會主動放電、提出邀約，身邊有心動對象出現，也許現在已經有了，12/13後會更想要積極採取行動。12月事業運不錯，若想要轉職，會被好工作挖角，創業者有機會找到好員工，越到月底越忙碌，許多事情要親力親為，要有心理準備。

▍處女座

海王星順行在處女座的七宮，合作方如果有搞不清楚的狀況，他現在就必須搞清楚，如果過去合作方逃避問題，現在就必須面對，過去處女座常常有一拳打進棉花裡的感覺，現在對方終於必須要回應。木土星在處女座的六宮，對應健康、工作和職場，木土星會帶來禍福相依的狀況，可能工作會非常辛苦，不過看到完美成果又覺得很值得。處女座很容易在職場上給自己和同事很大的壓力，12月可能會接到燙手山芋，要不斷溝通，兩邊意見不同難以取得共識，陷入夾心餅乾的處境，壓力很大。金星、冥王星在處女座的戀愛宮位，是金桃花，這個金星會待很久，逆行到明年1月，又順行到明年3/6，待在處女座的五宮非常久，感情苦盡甘來，一直以來的優點和才華終於被重要的人看見，對方可能是萬眾矚目的人，對處女座來說是很大的肯定，身邊出現很多條件優秀的人，舊愛可能回頭，不過建議把心力放在優質的新對象身上。

▍天秤座

天秤座現在太陽和水星都在三宮，與夥伴和朋友的聚會愉快，和寫作表達有關的事情都很順暢，以前會覺得有表達障礙，不過最近都覺得狀態很好。木土星在能見度很高的火象宮位，風象星座會被看見，關鍵時刻都有說話機會，能見度提升，不過受矚目的地方可說是禍福相依，天秤座的禍福相依展現在感情宮位，看起來好的對象不見得好，高嘉瑜就是天秤座，也印證這件事情，天秤座很愛面子，希望大家看他的工作就好，不要探究私生活，可是因為木星的影響，你的感情、子女狀態都會展現出來，天秤座的盲點將透過旁人展現出來。天秤座的12月是「頭過身就過」，一定會有很艱難的感覺，工作的量可能大到不可思議，但是會過去，一切都是值得的。

▍天蠍座

金星在天蠍座的守護星上，這是大好消息，金星是天蠍座的幸運星，12月有機會變漂亮，身邊會發生提升生活質感的好事。金星冥王星12/12、12/25合相，這兩顆星和精品最有關係，讓人願意為高價單品花錢，手頭寬裕的天蠍座會顯得富貴逼人，身上的優點會被看見，過去的好事會被拿出來歌頌。天蠍的生活主場景在二宮，多多少少會需要花錢，12/13火星進入二宮，可能更會花錢如流水，最近要少看購物網站，否則會一發不可收拾。天蠍自己知道自己很會花錢，所以也會很努力賺錢，近期會靠著努力和實力，做出明顯的業績，消費一定要量力而為，實力到哪，消費就到哪，別讓自己花過頭。

▍射手座

木星是射手座的守護星，現在木星跑很快，射手座的運氣、喜怒哀樂、感受，也會像雲霄飛車一樣忽高忽低，12月感覺非常暈頭轉向，不過也讓射手座覺得很HIGH，這些狀況很符合射手座的能量場，生活模式轉變、周遭發生意外的事，讓射手座覺得很誇張。海王星順行在射手的四宮，射手座面臨轉型，卻想要滯留在原地，不想談論這些事情，因為怕受到束縛，他們不想跟旁人傾訴，表面上看起來很開朗、輕鬆，其實內部出現很多狀況，可能是心理狀態不佳，感覺憂鬱，或健康出狀況，從外觀卻完全看不出來有異樣。

▍摩羯座

摩羯座過去幾個月運勢都不錯，雖然生活中還是有不如意的事，不過整體看來還算順遂，12月終於可稍微閒下來，但也沒有完全停擺，人際關係的互動還是很熱絡，遇到想認識的人就不怕累、不怕苦，依然要勞心勞力。太陽水星現在都在十二宮，最近做的事情都屬於檯面下，這些幕後工作也非常勞累，金星冥王星合相讓狀態好壞參半，近期可能會遇到挫折，不過禍福相依的此刻，碰壁不見得是壞事，可以知道極限在哪，撞到牆才會有反省機會，讓自己變得更圓融。金星延燒4、5個月，讓你的優秀被看見，做出口碑，讓大家知道你的實力。最近會有要當壞人的機會，有人踩到你的底線，不得不對他說出難聽、嚴厲的話，這陣子許多事件會凸顯摩羯座的人格特質，可以看出在別人心中的價值，人緣好壞也會在此刻展現。

▍水瓶座

水瓶座受到土天四分影響，守護星天王星遇到土星，將會感覺受到限制，從10月多就開始，建議水瓶座不要害怕土星，雖然突然會出現壓力很大的事情，但能夠成就你，從此以後信心倍增，水瓶座過去的付出，現在全部回收，令人開心，過去有些人可能對於水瓶座的辛苦不理解，不過現在看到成果，會轉為佩服。現在太陽水星在十一宮，要面對團體或圈子，在人群中很活躍，表現很好有被提拔的機會，又有過去累積的經驗，關鍵時刻出手，讓旁人非常驚艷，火星12/13進來，會針對某個圈子衝一波，太陽跟水星12/14離開十一宮進十二宮，這次有金星和冥王星在其中，因為有保護星在，能力才華能被看見，為你爭取更多有趣的機會，水瓶座會重新認識自己，這段時間可以相信自己的天份，更有自信一點，木星要在月底走進二宮，周遭各種好的表現都會用數字或錢來呈現，開始有收入暴增的感覺，對自己的能力更有信心，進入良性循環，有苦盡甘來的感覺。

▍雙魚座

木星來到雙魚座，讓他們成為焦點，木星來到一宮，會使人產生自覺，也會讓別人看到你，不過對低調的雙魚座來說，感受沒有那麼好，他們不見得喜歡曝光、不喜歡被評論，從12/29到明年5/10，有許多隱密的事情將曝光，很多秘密會被揭發，因此會看到很多離譜的事情，一路以來的努力有機會被看見，秘密也可能被發現，其實秘密被揭發就是重新開始的機會，生活主場景在十宮，能見度很高，事業能量場明顯提升，12/13火星進來後，整個人像坐直升機，會有更多的好運和能見度，身邊有戲劇性的事情發生，會認識到積極的大單位、名流，彼此有短期合作，衝一波到明年，12月是考驗雙魚座的時刻，如果不喜歡太積極、能見度高的狀況，就要多多忍耐。