談戀愛並不是一件容易的事，除了要學會包容、信任以外，彼此之間的溝通也非常重要。《搜狐網》命理專欄發文分享，雙子座、雙魚座、處女座和摩羯座的人，進入感情以後常常會表現得忽冷忽熱，讓另一半摸不著頭緒。

1、雙子座

雙子座原本就擁有比較跳躍式的思考，言行舉止常常讓人摸不著頭緒，談戀愛的時候當然也是一樣有點陰晴不定，有時上一秒還和另一半有說有笑，下一秒卻突然變臉、不開心，沒有徵兆的情緒轉變，讓對方實在搞不懂哪裡做錯，也不懂雙子座的內心到底在想些什麼。

2、雙魚座

雙魚座個性細膩敏感，是個天生的浪漫主義，所以他們的內心世界非常豐富且多變，一點小事都可能產生很大的波瀾，而戀愛中的雙魚座更是把這種敏感發揮得淋漓盡致，他們極度缺乏安全感，所以需要緊緊抓住對方，才能撫平內心的恐慌，讓情緒平穩下來。

3、處女座

處女座表面上看起來很愛挑剔，但其實非常害怕另一半會離開自己，在不斷挑剔的過程中，也是他們在測試對方對自己用情到底有多深；在感情中，處女座不但會懷疑另一半的忠心程度，也會懷疑自己是否有足夠的魅力去吸引對方，想太多的結果就是導致他們常常會有忽冷忽熱的表現。

4、摩羯座

摩羯座不擅表達也不愛表達，有什麼事都憋在心裡不說，進入感情以後，摩羯座也依舊維持這樣的特徵，即使受了委屈他們也不會表現出來，總是一個人默默忍受，這種沉默寡言的個性讓他們偶爾會忽冷忽熱，就算另一半發現他們不開心，也永遠猜不到真正的原因。