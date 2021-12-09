跨界聯名是品牌拓展知名度的好方法，外型可愛的Line Friends的原創IP便是各家經常聯手的品牌之一，例如創意購物網站Pinkoi為慶祝品牌邁入十週年，以「十倍美好」為題與之聯名，而文青愛用印花品牌「印花樂」則與BROWN&FRIENDS合作，並舉行主題特展吸引消費者，而過去經常與各家聯名的HOLA，近期則攜手「國師」唐綺陽，設計出12星座女神系列聯名餐具組與馬克杯禮盒，每款附上專屬能量密語，為年末送禮苦惱的消費者獻上新提案。

Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition 100分的美好禮物底片相機，960元。（Pinkoi提供）

Pinkoi此次與作LINE FRIENDS跨界合作，內容涵括居家擺飾、造型配件、隨身用品到美味茶點，另外近期文青們興起的底片風潮，Pinkoi此次合作也推出底片相機，選用LINE FRIENDS台灣版特製圖案，設計出最具在地風格的底片相機，同時也邀請6間在地設計品牌，其中與「簡單生活實驗室」推出的固體香水，圖樣選擇具台灣在地風情的紅白塑膠袋、平溪天燈等圖樣，濃濃的台灣風情超吸睛，另外此次「Pinkoi | LINE FRIENDS 100分的美好心意，特別推出於21日至27日，購買聯名商品單筆消費滿2500元，即可獲得特別版鑰匙圈的活動。

簡單生活實驗室，熊大與好友們逛街去固體香水，880元。（Pinkoi提供）

至於印花樂繼8月的寶島主題後，再度與BROWN&FRIENDS合作，第二波商品更著重在實用生活物件，包含家居商品室內拖鞋、面紙套，以及品牌最受歡迎的筆電包與平板收納包，還有專屬合作開發的京都職人手工口金包，另外錯過首波森林系印花的消費者，於27日至明年1月9日於誠品南西店4F展開的特展中，即可看到兩波合作系列商品，並於即日起至明年1月9日，品牌也推出品牌通路購買BROWN&FRIENDS印花系列，兩波商品，任選兩件88折的優惠，Pinkoi通路針對了兩波商品則有9折優惠。

年底將至HOLA特力和樂則攜手譽有「國師」稱號的唐綺陽老師，以12星座女神系列聯名餐具組與馬克杯禮盒，搭配由國師親自操刀的專屬心靈能量密語，希望能夠為新的一年討個好彩頭，此次聯名系列為12星座各設計出專屬款式，靈感擷取自星座對應的能量來源，包含太陽、月亮、花草、彩虹，根據各星座特質與女性剪影，刻劃出12張女神圖騰，選用可微波金材質，方便微波加熱，另外還有四組聯名餐具組系列，由唐綺陽分析各星座特質加以分為四種美的象徵，希望為居家環境帶來新氣象，也為消費者帶來好心情。

印花樂 BROWN & FRIENDS 印花系列口金手帳包，1580元。（印花樂提供）

印花樂 BROWN & FRIENDS 印花系列iPad收納包，490元。（印花樂提供）

HOLA x 唐綺陽推出星座聯名餐具與馬克杯禮盒。（HOLA提供）