憑台中故事暢遊卡可1年內無限次暢遊寶熊漁樂碼頭。（王文吉攝）

憑台中故事暢遊卡可免費體驗1次阿聰師芋頭文化館DIY手作活動。（王文吉攝）

憑台中故事暢遊卡可免費品飲華岡茶業台灣茶1次。（王文吉攝）

憑台中故事暢遊卡可1年內無限次暢遊鞋寶觀光工廠。（王文吉攝）

「喔熊Oh Bear X 台中故事暢遊卡」發表記者會於寶熊漁樂碼頭舉行。（王文吉攝）

憑台中故事暢遊卡可1年無限次暢遊5館及DIY手作5次，相當划算。（王文吉攝）

憑台中故事暢遊卡可1年無限次暢遊5館及DIY手作5次，相當划算。（王文吉攝）

台中市產業故事館發展協會與豐趣科技合作推出「台中故事暢遊卡」，今日宣布開賣。交通部觀光局參山國家風景區管理處特別合作推出喔熊限定版，遊客於12月31日前至指定館所購買，可享2張只要999元的超殺優惠，等同下殺2.3折，限量250個名額售完為止。

「喔熊Oh Bear X 台中故事暢遊卡」發表記者會今日上午於寶熊漁樂碼頭舉行，以智慧觀光概念，結合悠遊卡電子票券系統，串連觀光工廠、創意生活、地方文化館等場域平台，讓遊客以超優惠的價格方便遊客一卡在手、深度體驗在地特色產業故事。

參山處代理處長曹忠猷、台灣觀光代言人「喔熊」、台中市觀光旅遊局副局長陳育正、台中市產業故事館協會理事長吳德利、豐趣科技總經理裘以嘉與各公協會理事長等人也至現場共襄盛舉，一同為中彰觀光圈首張旅遊主題認同卡「開箱」，場面熱鬧非凡。

參山處代理處長曹忠猷說，中彰觀光圈當初成立的目標，就是希望能串連各民間觀光業者與各中央地方單位的資源，由下而上共同來行銷，並藉由參山處來擔任平台的角色。

曹忠猷大力推薦「台中故事暢遊卡」結合觀光工廠、創意生活、地方文化館的各場域平台，集結在地優秀產業，透過體驗、深度導覽，傳遞在地故事以及職人精神，暢遊卡的發行，可說是觀光圈行銷推廣的最佳範例。

吳德利表示，憑台中故事暢遊卡，可在365天之內無限次暢遊五大觀光館所，包括寶熊漁樂碼頭、紙箱王-大坑總店、鞋寶觀光工廠、安妮公主花園、霧峰林家宮保第園區等；另阿聰師芋頭文化館、台灣味噌釀造文化館、華剛茶業、雪莉貝爾彩繪冰品專賣店、伊莎貝爾-數位烘焙體驗館等5家館所各可免費DIY體驗1次。

參山處指出，「喔熊」與「台中市產業故事館協會」聯名發行的限定包裝暢遊卡，遊客於12月31日前至指定館所購買，2張只要999元（每張價值2228元），限量250個名額。期望透過智慧觀光與數位科技方便遊客使用，在疫後搶攻國旅市場，發揚中彰觀光圈產業文化。