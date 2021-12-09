不少人在戀愛之後，都會自動和要好的異性朋友保持安全距離，甚至和對方絕交，只為了不讓自己的男友誤會。《搜狐網》命理專欄發文分享，白羊座、巨蟹座、天蠍座和射手座的女性，就算談了戀愛也不會刻意避嫌，還是會繼續和異性朋友聯絡、玩在一起。

1、白羊座

白羊女雖然重視愛情，但更重視友情，因為自己跟男友相知相愛的時間，肯定比不過和自己相處好多年的朋友，在她們眼中感情是比較不穩定的，而朋友卻是一輩子的，如果哪天自己陷入低潮，朋友還可以拉自己一把，所以就算另一半很介意，要她們和異性朋友保持距離，白羊女也絕對不會答應。

2、巨蟹座

巨蟹女很重情重義，她們認為沒必要因為談戀愛，就刻意和要好的異性朋友疏遠、保持距離，這樣實在太過重色輕友，所以她們一般都會先和男友事先溝通，說服另一半接受自己的異性朋友，在談戀愛期間也會持續以朋友的名義和他們聯絡，每當有什麼傷心事或跟男友吵架了，就會跑去和異性朋友傾訴。

3、天蠍座

天蠍女時常覺得全身心為感情付出的女孩子很傻，若是對方辜負了這段感情，到頭來受傷的還是自己。為了不讓自己也步上這種後塵，就算戀愛了、跟男友感情非常甜蜜，她們也不會因此斷了跟原本朋友的聯繫，之後如果感情不順利，她們身邊至少還能有人陪伴、安慰自己。

4、射手座

射手女認為自己在單身的時候，和原本的朋友已經有很深厚的感情，有什麼心事都會和對方傾訴，遇到困難也會第一時間找對方幫忙，所以她們無法做到一談戀愛就和異性朋友疏遠，也認為這是相當絕情、過分的做法，因此她們會努力讓男友和異性朋友成為好哥們，大家都玩在一起，煩惱就解決了。