曾擔任模特兒及直播主的女星賴芊予，臉蛋甜美還有E罩杯好身材，但人美命不美，今年初她在節目上淚訴從小被媽媽家暴，也因此特別渴望家庭溫暖，不料長大後本以為能找到對的人圓夢，卻遇上恐怖情人，淚吐某任男友動不動就對她打罵，分手時更暴打她並軟禁，導致她受傷毀容差點送命，而男方母親知情後的回應處理，更讓賴芊予痛心崩潰。

賴芊予日前作客《單身行不行》節目，提及這段驚悚的往事，表示曾交往一任男友，剛開始男方表現出一副愛護小動物的模樣，兩人還一起去做動物救援，沒想到正式交往才1個月，男友就露出本性，某次賴芊予拿著奶茶不小心滴到地上，對方直接暴走拿廚房的東西亂砸，「他吵架時會把燈關暗，在黑暗中他的眼神很像殺人魔」，但等到情緒平復，男方又來挽回，下跪道歉求原諒。

賴芊予看到這種狀況，直覺不妙想脫身離開，但一提起分手男方直接抓狂，開始動手，用擒拿術壓制她，抓她頭去撞牆，導致她左半邊臉濺血，「鼻子歪掉、嘴巴流血，他還用棉被悶住我，甚至囚禁我」，賴芊予被逼到極限，一度想跟他同歸於盡，當時趁機將存摺、印章、遺書等交代給朋友，朋友才察覺到事情不對勁，趕忙聯繫賴芊予的家人，才救她脫離苦海。

賴芊予家人知情後趕到兩人租屋處，男方一看見這景況知道事情敗露，當場跟眾人下跪，請求「不要告訴我媽」，但賴芊予仍將這些暴行都跟男方母親說了，沒想到卻收到一封「妳以後不要再來騷擾我兒子」的簡訊，離譜的態度讓她震驚崩潰，事後才知道，其實她不是第一個受害者，此前男方也這樣對待別的女生，甚至軟禁對方逼墮胎等，這些事男方媽媽都知道，處理的方式是塞6千讓女生封口，甚至脫口說出：「男人打女人沒關係」，可憐的經歷讓現場眾人大感不捨，賴芊予也嘆：「女人何苦為難女人」。