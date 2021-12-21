知名YouTuber鍾明軒說話風格嗆辣鮮明又有自信，擁有百萬粉絲追蹤，儘管曾引起爭議，他仍不受到外界影響，自在做自己，日前他宣布自己正式遷移戶籍地，首度揭露他長期遭爸爸家暴及情緒勒索的情況，為了保護自己，他甚至買了甩棍自保，由於甩棍是警械，也引來不少網友提醒他小心觸法。

鍾明軒19日在YouTube頻道上傳最新影片，提到他從小就被爸爸情緒勒索和家暴，只要一言不合就被暴打，最近一次他和爸爸透過電話溝通，沒想到對方完全聽不進去，還連續痛罵32次畜生，讓他覺得當面講更是不可能，也領悟到對方真的無法溝通，希望雙方別再有任何往來。

鍾明軒持有屬於警械的甩棍。(圖/翻攝自鍾明軒youtube)

因此鍾明軒決定到戶政事務所申請戶籍地轉移，由於爸爸實在太有攻擊性，他還準備了防狼噴霧和甩棍，希望可以用來防身，然而甩棍因為是警械，未經許可帶在身上是違法的，意外引起爭議，不少網友都留言提醒，「甩棍，違法，掰掰」、「無惡意，想問一下購買與持有甩棍合法嗎」。

鍾明軒遭父狂吼32次畜生不忍了 2動作斷開家暴噩夢竟恐觸法

依照「警械許可定製售賣持有管理辦法」第二條，若非軍警者要持有警棍、警銬、電氣警棍（棒）（電擊器）、防暴網，需要內政部授權內政部警政署（以下簡稱警政署）或直轄市、縣（市）政府警察局辦理，不僅如此，社會秩序維護法第63條第一點，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品，將處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。