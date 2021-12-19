大陸中央紀委國家監委網站19日評論明星藝人「人設崩塌」評論，指出有極少部分明星藝人在工作和生活中存在品行不端、觸犯道德底線甚至違法犯罪的情況。此類亂象令人痛心，更亟待整治。該文還強調，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、曲線復出。

該評論指出，所謂「人品決定藝品，立藝先要立德」，明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水準、思想水準和業務水準，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。

該評論指出，明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

該評論指出，在中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會開幕式上，大陸國家主席習近平強調：文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態。堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。

評論指出，一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。從中宣部此前印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地複出；到國家廣播電視總局發佈《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，明確「堅決抵制違法失德人員」；再到中央網信辦近日印發《關於進一步加強娛樂明星網上資訊規範相關工作的通知》，提出對違法失德明星藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、曲線復出…。