春節檢疫專案於12月14日上路，今起迎來首波返家可返家檢疫的人潮，中央流行疫情指揮中心表示，可返家執行檢疫者必須在入境後第6天進行PCR採檢，返家後也要在第10天使用快篩，並在解隔離前再採檢一次，請民眾務必遵守。

指揮中心發言人莊人祥表示，選擇「7+7+7」案的民眾今起可返家隔離，若是採一人一戶模式者，第10天可用公費快篩進行採檢，第13、14天也要做PCR檢驗，陰性後才能解隔離，執行後續的七天自主健康管理，自主健康管理的第20、21天還要再用一次公費快篩檢查。

採用一人一室，與家人同住方案的民眾，則要在第10天，第14天採用自費快篩，篩檢結果必須用雙向簡訊進行回報。

莊人祥說，進行PCR採檢時，民眾需依衛生單位通知，至指定地點採檢，公費快篩結果，也需配合健康關懷回報，自主健康期間則用雙向簡訊來回報。

指揮中心提醒，居家檢疫期間，居家檢疫期間應留在家中，禁止外出，亦不得出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定。

不可與居檢者共用房間、衛浴,亦不可同處、共食。如違反檢疫期間相關規定,依法最高可處新台幣一百萬元罰鍰。