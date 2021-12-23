今天（23日）上午，大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會，介紹北京冬奧會和冬殘奧會防疫政策及相關籌備工作。

北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮介紹，閉環內來華涉奧人員和國內直接服務外方的工作人員，需要每日進行健康監測和核酸檢測，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員以及社會面接觸。

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春補充，關於閉環管理。它是手冊也是冬奧會非常關鍵的一個措施。手冊裡面已經對閉環管理有明確的要求，所有入境來華人員從入境到離境，整個全過程都是實行全流程、全封閉、點對點的閉環管理政策。

黃春說，閉環管理期間，我們安排了冬奧專車的交通服務，通過閉環的交通，可以往返於駐地、場館以及工作場所。我們都是在一個閉環裡面運行，絕對不可以跨出閉環到閉環外，更不能接觸城市層面，這是我們的底線。所以在閉環裡，一定要嚴格遵守個人防護措施，嚴格遵守手冊防疫要求，這也是我們確保賽事安全、運行安全、保證所有人員安全的一個非常重要措施。