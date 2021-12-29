苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚破獲住宅竊案有功的縣刑大科偵隊刑事警員邱家宏。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚破獲住宅竊案有功官警。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚南庄鄉員林社區。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊頒獎表揚109年社區治安評鑑績優社區。（謝明俊攝）

苗栗縣警局29日舉行月會，特別針對偵破住宅竊案有功官警頒獎表揚，其中刑大科偵隊逮獲陸姓老慣竊，縱橫全國地作案無數，苗栗縣警方費了九牛二虎之力，在桃園楊梅逮捕陸嫌到案。另外，苗栗縣190年度治安評鑑工作績優社區，包括南庄鄉員林社區、三義鄉勝興社區、苗栗市嘉盛社區等，都由副縣長鄧桂菊親頒獎牌、獎金鼓勵。

苗栗縣警局2021年最後1次月會，29日在縣警局3樓大禮堂舉行，由副縣長鄧桂菊到場主持，典禮首先替晉升人員授階，包括新昇任2線3星的刑大副大隊長馮文義、後勤科秘書蔡弘志。以及新任2線1星巡官的竹南分局巡官古鏡汶、張世源、苗栗分局偵查隊偵查員陳泰木。

由於苗栗縣警局長周煥興上任後非常重視住宅竊案，要求所屬對住宅竊案一律以重大刑案視之查辦，由此，在縣警局月會特別針對破獲住宅竊案官警頒獎表揚，29日共頒獎表揚8名破案有功官警。

其中，今年11月間，1名設籍桃園的陸姓慣竊，涉嫌侵入竹南鎮建中街1棟民宅行竊屋內財物，得手後順利逃逸。刑大科偵隊刑事警員邱家宏受命查辦，查出陸嫌涉嫌重大，由於陸嫌在全國各地犯案多起，多個警局都在緝捕他，陸嫌四處躲藏，居無定所，邱家宏花了2天時間，南北奔波，遠至高雄、台南，雲嘉等地區，最後循線追至桃園楊梅將陸嫌逮捕歸案。

警方經查得悉，陸嫌因受雇於某家工程包商，因而隨著工地不同轉移各縣市，陸嫌每到一處都利用下工時間尋找目標住宅下手行竊，犯案多起，終於由苗栗警方一舉成擒。