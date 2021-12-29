苗栗縣警局29日舉行月會，特別針對偵破住宅竊案有功官警頒獎表揚，其中刑大科偵隊逮獲陸姓老慣竊，縱橫全國地作案無數，苗栗縣警方費了九牛二虎之力，在桃園楊梅逮捕陸嫌到案。另外，苗栗縣190年度治安評鑑工作績優社區，包括南庄鄉員林社區、三義鄉勝興社區、苗栗市嘉盛社區等，都由副縣長鄧桂菊親頒獎牌、獎金鼓勵。
苗栗縣警局2021年最後1次月會，29日在縣警局3樓大禮堂舉行，由副縣長鄧桂菊到場主持，典禮首先替晉升人員授階，包括新昇任2線3星的刑大副大隊長馮文義、後勤科秘書蔡弘志。以及新任2線1星巡官的竹南分局巡官古鏡汶、張世源、苗栗分局偵查隊偵查員陳泰木。
由於苗栗縣警局長周煥興上任後非常重視住宅竊案，要求所屬對住宅竊案一律以重大刑案視之查辦，由此，在縣警局月會特別針對破獲住宅竊案官警頒獎表揚，29日共頒獎表揚8名破案有功官警。
其中，今年11月間，1名設籍桃園的陸姓慣竊，涉嫌侵入竹南鎮建中街1棟民宅行竊屋內財物，得手後順利逃逸。刑大科偵隊刑事警員邱家宏受命查辦，查出陸嫌涉嫌重大，由於陸嫌在全國各地犯案多起，多個警局都在緝捕他，陸嫌四處躲藏，居無定所，邱家宏花了2天時間，南北奔波，遠至高雄、台南，雲嘉等地區，最後循線追至桃園楊梅將陸嫌逮捕歸案。
警方經查得悉，陸嫌因受雇於某家工程包商，因而隨著工地不同轉移各縣市，陸嫌每到一處都利用下工時間尋找目標住宅下手行竊，犯案多起，終於由苗栗警方一舉成擒。
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