苑裡高中老師張穎竺勇奪女子柔道第6級銀牌。（謝明俊攝）

苗栗縣排球隊今年成績亮眼，獲得第4名。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌9日上午頒發獎金給全運會代表團得獎選手。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒發30萬獎金給跆拳道金牌選手劉宗。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給男子角力銅牌溫峻霆。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒發獎金給獲獎田徑賽選手。（謝明俊攝）

苗栗縣全運會代表隊參加日前在新北市舉行的全運會，一共奪下1金、5銀、5銅，以及多名前6名佳績，其中，就讀國立體院的劉宗霖今年再奪跆拳道金牌、苑裡高中體育老師張穎竺勇奪女子柔道第6級銀牌，東奧桌球國手陳建安及洪子翔搭配男子桌球雙打獲得銅牌，苗栗縣長徐耀昌9日上午頒獎表揚這些優秀選手，感謝他們為苗栗爭光。

苗栗縣長徐耀昌上任以來一直注重體育人才培養，像今年東奧賽事中，就有高爾夫球鄭政崇、桌球陳建安等出身苗栗的國手代表我國出賽，並獲得亮眼成績，苗栗縣議會更發起奪牌請吃雞排的活動，來一同歡慶得牌。

今年的全國運動會日前在新北市舉行，苗栗縣全運代表團獲得相當亮麗成績，共奪下1金、5銀、5銅、4項第4、11項第5、6項第6名的佳績。包括了跆拳道、柔道、角力、武術、田徑、桌球、排球、手球、網球、滑輪溜冰等。

其中，目前仍在讀國立體院的跆拳道選手劉宗霖，曾在2019年獲得男子跆拳道金牌，今年再度奪金，女子跆拳道黃詩媛獲得銀牌、曾晧展獲得男子組田徑鏈球銀牌，林佳興得男子田徑跳遠銀牌、張穎竺獲得女子組柔道第6級銀牌、桌球選手陳建安及洪子翔合力拿下男子組桌球雙打銅牌、男子角力溫峻霆獲得銅牌。最令人振奮的是，苗栗排球代表隊已多年未曾獲獎，今年教練陳照凱、張銘仁帶領包括莊毅君、賴泓文、林光宇、彭庭軒等球員的男子排球隊，勇奪第4名。

苗栗縣政府為了鼓勵選手，為了訂定獎金，金牌頒發30萬元、銀牌10萬元、銅牌5萬元。4至6名則分別為3萬、2萬及5千元。教練則依選手獎牌比例發放獎金。苗栗縣徐耀昌9日特別安排時間接見獲獎選手，並頒發獎金給選手及教練，感謝他們辛苦練習，為苗栗爭光。