全聯福利中心27日將舉辦「謝謝你做好事We Together」演唱會，邀「相信音樂」蘇慧倫、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、宇宙人、家家、小魏魏嘉瑩共6組藝人，在大安森林公園露天音樂台輪番獻唱，希望藉由美好音樂來感謝日常裡每一件好事的發生，拋磚引玉鼓勵民眾一同響應幫助更多弱勢族群。

鼓鼓以幽默的方式提醒大家不能亂丟垃圾。（全聯提供）

為傳遞「好的事有你一起」信念，6組藝人各自拍攝1支「隨手就能做好事」的影片，蘇慧倫示範隨手按壓寶特瓶，並丟進回收箱回收；鼓鼓以幽默的方式提醒不能亂丟垃圾，「先生東西掉了，很危險，這裡小偷很多」；家家隨手關燈節約能源。

宇宙人養成物歸原位的好習慣，練完團後將所有器材物歸位，方便下一位使用者使用；蕭秉治拍攝幫助他人的影片內容真實發生在他身上，他曾在上廁所時遇到廁所沒衛生紙的窘境，當時就是鼓鼓遞了衛生紙給他；小魏認為在網路說好話，給別人一個鼓勵就是做好事。

宇宙人養成物歸原位的好習慣，練完團後將所有器材物歸位。（全聯提供）

「謝謝你做好事We Together」演唱會27日免費入場，也可免費取票（https://lin.ee/YTYADWn/mstw/bin），在LINE MUSIC觀賞4小時全程直播節目。