苗栗縣環保局夜間突擊檢查獲得良好效果。（苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

多家業者已自行裝設偵測器。（苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣環保局已在縣內8大工業區廣設微型偵測器。（苗栗縣環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局為改善境內空氣品質，自2019年起於縣內八大工業區及陳情熱點，陸續佈建了500台空氣品質感測器，同時，空氣品質及噪音管制科於去年啟動凌晨突擊檢查機制，雙管齊下，使得業者不敢再心存僥倖，積極啟動自主管理，進而提升苗栗縣境內空氣品質。

由於稽查人力不足，縣環保局自2019年起在竹南科學園區、銅鑼科學園區、竹南工業區、頭份工業區、廣源工業區、西山工業區、銅鑼工業區、中興工業區等8大工業區，以及多處陳情熱點及社區敏感點，共設置500台空氣品質感測器，大幅提昇稽查效率。

除了依賴科技所佈下的天羅感測器之外，環保局並從去年開始，在業者最容易偷排放空污的凌晨時段，出動空噪科人員發動突擊檢查，直搗廠區內抓空汙，經查屬實便立即開單處罰，雙管齊下，迫使業者不得不上緊發條，自主管理廠區內廢氣排放品質。

環保局將空品微型感測器再升級，同時加裝風速風向計，針對污染源進行溯源，並舉辦說明會，讓業者了解廠外周邊皆已布建空品感測器，24小時不間斷地監控，提醒業者切勿違法。據了解，已有數家知名業者開始在廠區內自行加裝感測器，自我監控廠區內污染源。

環保局空噪科長林健智表示，經過一連串措施，苗栗縣境內空氣品質已見改善！根據新啟用的行動式空品應變車顯示，今年空污陳情案件數，較去年下1成，工業異味陳情案件數則下降1成8。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，近年透過空品感測器監控及應用，在稽查與宣導相輔相成的作用下，有效達到嚇阻作用，也驗證感測器布建監控發揮功效。