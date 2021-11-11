內政部次長花敬群於地政節慶祝大會上，頒獎表揚績優地政機關和地政貢獻獎。花敬群表示，地政業務是內政業務重要的一環，與人民生活密切，在所有地政同仁的努力下，地政業務持續精進創新，這一年來即有不少具體的成果，例如年7月上路的實價登錄新制，透過完整揭露門牌地號等交易資訊，並將預售屋交易全面納管，使得不動產交易資訊更為即時透明，健全交易市場的管理。

內政部在今年也開辦「土地登記網路申辦」創新服務，開放「土地建物參考資訊」線上查詢，同時持續推動3D國家底圖的建置與加值應用，測製及發行電子航行圖（ENC）等，期待能提供民眾更多元便利的服務，並帶領地政業務朝向智慧化的目標發展。

內政部表示，今年地政貢獻獎共有12位產官學界人員獲獎，其中政治大學地政學系孫振義教授，投身都市計畫、國土計畫等領域研究，並協助公部門精進制度作業及案件審議，貢獻所長，不遺餘力；不動產估價師蕭麗敏，對於積極推廣不動產估價業務國際交流，提升不動產估價產業研究發展量能，貢獻良多。

地政業務考評績優獎，直轄市組獲獎者為新北市、台北市及台中市政府。縣市組獲獎者為基隆市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣政府（按地理位置排序）。單項業務優良獎獲獎者為彰化縣、高雄市、宜蘭縣、台南市、桃園市、金門縣及南投縣政府。另對於辦理109年度地籍圖重測計畫，以及執行私有出租耕地租約換約工作的績效優良縣（市）政府頒發獎項，予以肯定。

內政部為鼓勵國土資訊系統GIS多元應用，發揮創意激發新思維，在今天也頒獎給「2021國土測繪圖資GIS專題應用競賽」獲獎團體，其中包含專題應用高中(職)組、大學組及3D新創應用組，共有9組優勝團隊獲獎。