第三屆台中購物節為慶祝消費登錄金額破百億元，台中市府13日加碼抽一組百萬現金，幸運得主是住在台中市西屯區的張姓工程師，15日現身分享登錄台中購物節APP的小撇步，下載APP後使用「載具歸戶」功能，APP就會自動累積發票很方便，他透露花了1萬2千多元購買手錶，沒想到中了一百萬，要幫家人換新車。

提早領到年終獎金？財神爺送來一百萬元，得獎者張姓工程師說，花費1萬2千多元購買手錶中獎，上周六接到台中市副市長令狐榮達通知中獎電話，一開始以為是詐騙電話，後來確認真的抽中百萬現金，覺得很意外很開心。這筆錢他要用在家裡，幫家人換新車。

張先生開心的說，他不是容易中獎的人，除了每月對統一發票很少中獎，參加前兩屆台中購物節都沒中獎過，這次第一次中獎就抽中加碼百萬現金，感覺像把所有好運一次累積起來用完。

他也說，平時有小額捐款的習慣，相信「只要累積善念、做公益，就會有好運降臨」。

張先生分享登錄APP的小撇步，建議大家下載台中購物節APP之後，善用「載具歸戶」功能，只要於APP內綁定手機條碼載具，消費資料就會自動匯入APP，不用手動登錄發票即可參加購物節抽獎，非常方便。

他肯定台中購物節能刺激經濟，會推薦更多親朋好友及其他區域民眾下載APP，參加購物節活動，鼓勵大家消費、抽大獎。

經發局指出，截至14日止，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計超過134億元，活動APP總累積下載量已突破97萬。購物節活動從雙十節起跑至今已抽出3萬6000名5000元得獎者、62名10萬元得獎者及3名百萬幸運得主。