侯友宜頒獎表揚績優巡守隊。（王揚傑攝）

侯友宜頒獎表揚績優巡守隊。（王揚傑攝）

侯友宜頒獎表揚績優巡守隊。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（16）日出席「110年績優里守望相助隊」頒獎典禮，頒發60位守望相助隊隊、里長，侯友宜致詞時表示，非常感謝與敬佩新北市所有守望相助隊員，犧牲休息時間對於新北市治安的奉獻，他更讚揚守望相助隊也是推動市政工作的幕後功臣。

新北市政府為表揚守望相助隊長年對維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢團體、公共安全、環保綠化、資源回收、關懷新住民、防疫等市政工作，特別由警察局辦理績優守望相助隊的評選工作，從新北市598隊（里）守望相助隊中評選出績優的60隊，其中特優板橋區自強里等12隊、優等三重區六福里等20隊、甲等土城區青山里等28隊。

侯友宜表示，守望相助隊就是人民大小事都管的「雞婆隊」，因此許多里長一肩扛起重擔，市政工作包羅萬象，對於守望相助隊的隊員願意犧牲休息及與家人團聚的時間，長期自發性為維護治安而犧牲奉獻，他心中抱持著最大的感謝，謝謝這群無私奉獻、守護新北治安的幕後功臣，有他們的付出及熱心協助鄰里事務，讓新北市更安全。

已勇奪6連霸的板橋香丘里里長蘇淑芳說，過去曾半夜與隊員在漢生東路街頭巡守時，聞到燒焦味，這才發現原來是有房子失火，急忙報警；另外也曾在中山路巷弄發現3歲女童走失，家人心急如焚，最後30分鐘內就平安讓女童返家。

三重光輝里里長吳松春則自豪說，今年3月三重銀樓遭三名搶匪打劫，綑綁後強盜3千萬黃金首飾逃逸，靠著他自掏腰包建置的監視器，協助警方找到歹徒變裝設下的斷點，短短24小內就讓警方順利逮到3名搶匪。