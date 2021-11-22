新北市政府消防局將參與12月份內政部消防署辦理之國家搜救隊能力分級評測（NAP，National Accreditation Process），這項評測被譽為「搜救菁英勳章」，由此可見其重要性，為能通過本次評測接軌國際，新北市政府消防局將在110年11月22日11時假林口區文化分隊3樓緊急應變指揮學院（ERCA）辦理評測演練，針對搜救隊伍的「管理、搜索、救援、醫療及後勤組」等5大功能編組辦理精進訓練。

新北消防局舉行搜救犬師徒制授業儀式暨退役犬感恩活動，期勉今年通過國內IRO測驗之3隻搜救犬能接續退役搜救犬Beta服務社會的精神，不斷精進訓練並通過認證，並感謝Beta多年來的付出與辛勞。(新北消防局提供)

另外，本次演練中新北市快搜部隊將與新北市立聯合醫院簽署合作備忘錄。在重大災害發生時，快搜部隊可至該院領取42種常備藥品、5種管制麻醉止痛藥品及68種醫療手術專用器械，供快搜部隊醫療組的醫師於現場執行緊急手術。此創舉將大幅提升災區傷患緊急處置能量以提高救治率，另亦能提升搜救隊員現場作業時的健康管控的程度。

新北市政府消防局將在緊急應變指揮學院（ERCA）辦理評測演練，針對搜救隊伍的「管理、搜索、救援、醫療及後勤組」等5大功能編組辦理精進訓練。(新北消防局提供)

本次參演人員除消防局特種搜救隊成員之外，另有新北市義消特搜隊、新北市土木技師、慈濟及亞東醫院醫師共同參演，共計動員100人次。演練時除展現各組的能量之外，亦呈現救援器材展演，將展示偏軸式圓盤切割器等高效能器材。

新北市政府消防局將在林口文化分隊緊急應變指揮學院（ERCA）辦理評測演練，針對搜救隊伍的「管理、搜索、救援、醫療及後勤組」等5大功能編組辦理精進訓練。(新北市消防局提供)

新北市政府謝政達副市長，蒞臨出席本次評測演練，並見證消防局黃德清局長與新北市立聯合醫院項正川院長簽署應變醫療團合作備忘錄。對於快搜部隊「拯救人命，救難當先」的態度，給予高度肯定，也對義消特搜、民間志工、醫師、土木技師的熱心參與，給予高度嘉許。

本次活動尾聲，亦安排溫暖小插曲。新北市搜救犬Beta，參與過0206台南震災、花蓮震災，並取得IRO國際搜救犬評量的瓦礫高級認證與可接受聯合國徵召救難的MRT(Mission Ready Test)認證，作為搜救犬界的榜樣，考量其屆齡與健康因素即將退役，適逢新進搜救犬Leader通過實習，即將加入搜救犬行列，特別舉辦搜救犬師徒制授業儀式暨退役犬感恩活動，期勉今年通過國內IRO測驗之3隻搜救犬能接續退役搜救犬Beta服務社會的精神，不斷精進訓練並通過認證，並感謝Beta多年來的付出與辛勞，過程氣氛相當的溫馨感人。