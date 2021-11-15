透過交流討論，探討共融公園新時代、綠地系統規劃策略、樂齡遊戲場趨勢、城市街道景觀設計、野花園與自然共生等主題，藉此引發市民關注城市公園綠地，激發新的想法。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局長陳大田（左）頒發競圖比賽「特色公園遊戲場」、「花之道」、「陽光公廁」及「人孔蓋板」4類獎項、共28件作品獲獎。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府建設局15日舉辦「公園新時代」論壇，延續去年獲得熱烈迴響的「公園未來式」主題，以新時代精神探討公園環境、共融哲學及前瞻議題未來發展，同時頒發競圖比賽「特色公園遊戲場」、「花之道」、「陽光公廁」及「人孔蓋板」4類獎項、共28件作品獲獎；建設局未來將參考競圖作品的創新點子，打造台中為更宜居的城市。

市府祕書長黃崇典指出，建設局積極推動各項建設工作，提升市民公園休憩品質的「美樂地計畫」，逐步推動共融公園新闢或改善、兒童遊戲場安全改善、陽光公廁翻新整修，帶給市民更好、更有感的生活環境。

此外，像是花之道、人孔蓋板等設計，更進一步結合美學、生態、城市地景、歷史人文，融入韌性城市概念，打造台中為更友善、宜居的城市。

黃崇典感謝參賽者關心公眾環境，提出新的創意想法，競圖的得獎作品都相當有創意，相較於去年11所大專院校參與，今年共有16所大專院校的學子熱烈參與，經評審選出28件得獎作品，新增「市長特別獎」及「局長特別獎」各1名，分別由台灣大學「路中 On Taichung」及朝陽科技大學「點滴記憶 台中情懷」獲得。

建設局長陳大田指出，論壇除頒獎給各得獎者外，也從「公園新時代」主題出發，分為三大主題，包括「銀髮樂齡友善共融設計」、「孩子夢想遊戲場創意設計」、「花之道線型公園趨勢設計」，邀請相關領域知名專家學者進行學術及經驗分享。

透過交流討論，探討共融公園新時代、綠地系統規劃策略、樂齡遊戲場趨勢、城市街道景觀設計、野花園與自然共生等主題，藉此引發市民關注城市公園綠地，激發新的想法。

建設局說，該論壇前已舉辦一系列暖身活動，包括超過140人參與的線上講座、教育訓練、工作坊實作，及舉辦「全國大專院校特色公園競圖比賽」，讓民眾自發性參與公園未來發展及討論，各項活動皆收到各界熱烈的關注與參與，未來也將持續傾聽民眾意見，共創永續共融的新公園新時代。

今日論壇為擴大各界參與，除現場舉辦外，同步線上直播，得獎作品線上觀賞，讓無法前來的民眾、同學也能在線上吸收不同的創意啟發。