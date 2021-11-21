新北市萬金石馬拉松今（21日）開跑，金山警分局替選手加油。（金山警分局提供）

新北市萬金石馬拉松今（21日）開跑，金山警分局替選手加油。（金山警分局提供）

新北市萬金石馬拉松今（21日）開跑，金山警分局替選手加油。（金山警分局提供）

新北市萬金石馬拉松今（21日）開跑，金山警分局替選手加油。（金山警分局提供）

萬金石馬拉松吸引7500名跑者 金山警發揮巧思替選手加油

新北市萬金石馬拉松今（21日）開跑，儘管賽前1名20多歲肯亞籍女選手採檢確診送醫，但7500名跑者不受影響照常進行賽事，金山警分局除負責沿線維安及交通疏導外，各派出所也發揮巧思，出動警察娃娃等替選手們加油打氣。

金山警分局表示，賽事沿線野柳派出所結合警察娃娃、野柳地質公園女王頭娃娃與薆悅渡假酒店的海洋女王為挑戰馬選手加油。

大鵬派出所與中角派出所則結合在地名勝景點金山財神廟，在賽道前由警察娃娃穿著財神爺裝束幫全馬參賽者打氣，希望每一位參賽者都能順利完賽。

金山警分局長林詮峰指出，賽事警力於凌晨4時即完成布崗，維安勤務全程預計將超過10小時，對同仁是體力上的一大考驗，分局已備妥警察補給站與隨身補給品，於賽前及賽中發給同仁補給品。

此外，也特別訂製天燈造型的小鹽燈，結合野柳景點女王頭造型的提袋，並印上新北警局長阿仁哥「人民最大基層優先」的治安理念，於賽後頒發給勤務中有特殊優良表現的同仁，慰勉辛勞。