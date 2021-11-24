台中市府運動局與台中市體育總會棒球委員會合辦「台中市主委盃少棒錦標賽」，22日至25日於金龍、萬壽、東英棒球場等地同步開打，分為菁英組與競技組兩組，吸引台中國小棒球隊共24隊較勁，對戰組合讓人大呼過癮。

運動局表示，今年主委盃菁英組賽事，包括忠孝、大仁、力行、萬豐、上楓及塗城等國小，均是常代表台中市參加全國賽事優秀隊伍，各隊少棒菁英齊聚較勁，精進台中棒球實力。

少棒菁英齊聚較勁，精進台中棒球實力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

運動局長李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，市府積極推動棒球運動，為厚植台中市基層棒球實力，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，持續舉辦金龍盃、主委盃、人言盃、女子棒球、不老棒球及迷你棒球等賽事及活動，希望透過各種棒球賽事促進選手相互交流，提升台中棒球文化與精神。

活動因應疫情，落實量體溫、手部消毒、實聯制等防疫措施，此外，現場宣傳即日起至12月9日登場的「2021台中購物節」，活動天天抽5000元、周周抽10萬元、月月抽百萬現金，以及最終壓軸好宅，加碼獎項總額逾3億元，歡迎民眾一起來熱情參與。