東京帕運大放異彩的台灣桌球選手田曉雯、程銘志，分別在參加組別拿下銅牌與第五名的成績，昨日下午在高雄與日本明石市越洋連線，進行文化及體育交流，除了親自下場指導桌球技巧外，還大啖美食品嚐明石燒。日本兵庫縣明石市市長泉房穗親自到場為台日選手祝賀並致贈表彰狀，高齡73歲仍喜歡戴著蝴蝶髮飾、推著輪椅征戰桌球場的「蝴蝶夫人」別所公江也到場共襄盛舉，充分展現台日友好精神，並攜手為帕拉選手加油打氣！

2020東京帕運日本共有28個帕運接待城市專門為台灣選手加油，居各國之冠。兵庫縣明石市是其中桌球項目的主辦城市，隨著帕運會的落幕，為了推進與台灣帕拉桌球代表團的區域合作，特別舉辦了這場線上交流活動。旨在跨地區交流、振興地方，祝賀得牌選手以及獎勵主辦城市的有功者。

台灣帕拉桌球選手田曉雯（TT10級）在帕運奪牌，這次特地透過影片教學、動作示範及視訊方式，指導明石市小朋友與長者桌球技巧，過程中細心提點「重心要壓低，動作才能穩定」、「身體放輕鬆，揮拍才不會僵硬」、「揮拍位置太低會造成回擊困難」，同時不忘展現少女心頻頻擺拍，現場笑聲不斷也為活動增添不少樂趣。

除了體育交流，明石市還準備了當地有名的「明石燒」和章魚仙貝，空運來台讓現場進行飲食文化交流，帕拉桌球選手程銘志（TT5級）一口咬下，頻頻點頭還不忘從他「省話一哥」的口中說出「歐伊細」。禮尚往來，中華民國殘障體育運動總會也準備了曾獲鳳梨酥文化節金賞獎第一名的「佳德鳳梨酥」，同樣空運到日本讓來賓品嚐美味。

中華民國殘障體育運動總會常務理事林錦城代表出席線上交流活動，除感謝明石市泉市長的熱情款待，更與日方相互致贈表彰狀給雙方選手，林理事致贈給日本選手時提到，「別所公江選手經歷過骨癌、癱瘓與手術，失去行動能力的她從不放棄自己，參與並全心投入帕拉桌球項目，從2008北京、2012倫敦、2016里約到2020東京，從未缺席任何一場帕運賽事和訓練，甚至連續三屆都取得第5名的成績，相當振奮人心。」