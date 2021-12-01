大安國中攜手大安農會，1日舉行《安農米香．傳稻安中》繪本發表會。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

大安國中攜手大安農會，1日舉行《安農米香．傳稻安中》繪本發表會。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安國中攜手大安農會，1日舉行《安農米香．傳稻安中》繪本發表會，期間更帶領孩子體驗「手把青秧插滿田」實作課程，安安哥、粉蔥妹、紅豬叔叔、稻草人哥哥等繪本主角，巧妙融入學校已具成效三好品格理念，在藝術家巧筆下輝映世界名畫，繪製出一幅幅蘊含故事生動畫作，為大安國中留下無價之傳校之寶。

大安國中攜手大安農會1日上午10時假大安國中會議室舉行「安農米香 傳稻安中」繪本發表會，現場由大安國中校長國立民及大安農會總幹事蔡建宗共同主持，台中市教育局督學李昭嫻也一同至現場共襄盛舉。

校長國立民表示，《安農米香．傳稻安中》繪本順利誕生，首要感謝甲安埔在地藝術家李子慶老師，透過彩筆生動描繪現場耕作實景、融入領域教學素材、校園建築與大安在地場景，難能可貴的是以其深厚的美學基礎，更將世界名畫巧妙輝映融入主題創作。

李子慶提到，繪本內所有人物表情、肢體語言及情感內涵，皆來自於大安國中師生優質三好校園中生活點滴，章節安排以稻米生長期程為主軸，搭配各領域篇章與24節氣，巧妙導入6幅世界名畫，分別是波堤切利《維納斯的誕生》、米開朗基羅《創世紀》、孟克《吶喊》、馬諦斯《舞蹈》、米勒《收割者》、《拾穗》，不僅開展西方美學視野，更豐富文創價值、提升繪本美感。

大安區農會總幹事蔡建宗指出，多年來與大安國中共同推動食農教育，陸續結合「大安五寶」農會在地特產研發課程，多次綻放亮麗燦爛花火，為讓孩子更貼近這片土地，打造新課綱素養導向學習場域，期待透過《安農米香．傳稻安中》繪本，讓更多人知道大安在地稻米與學校校本特色課程，培養對大地感恩惜福情懷。

大安國中指出，因應108課綱實施，學校超前部署，並結合大安區農會，利用在地產業特色，搭配已建立產銷履歷大安蔥、大安芋頭、大安豬肉、大安稻米等產品，自106學年度起先後發展《芋樂安中》、《蔥明安中》、《佩佩安中》三套本位課程，如今第四套《安農米香．傳稻安中》也已順利誕生。

大安國中感性說，此次繪本順利出版，最要感謝一群「我願意」的新課綱校本課程研發團隊，注視同一方向，一路走來美麗風景歷歷在目；在大安區農會大力支持及靈魂人物李子慶老師不眠不休展現大師專業風範，專業繪本精彩誕生；感謝所有深耕大安這塊土地的夥伴們，讓大安品牌發光發熱，導引讀者多重美學心靈饗宴。