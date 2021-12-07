安力-KY(5223)近兩年積極佈局伺服器散熱零件，今年前11月伺服器營收達1.17億元，受惠於高速運算帶旺伺服器建置需求，安力-KY預估，伺服器散熱零件將成為公司2022年主要成長動能，明年營運亦可望略高於今年，今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

過往安力-KY營收高度集中於電腦相關散熱產品，佔整體營收比重85%以上，今年以來安力-KY致力於開發各種散熱產品應用，包括：家用遊戲機及伺服器等，其中家用遊戲機今年前11月營收達1.89億元，年增37.96%，佔整體營收約9.2%；伺服器前11月營收約1.17億元，佔營收比重約5.7%，電腦散熱產品比重排除伺服器產品已降至76%。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，雲端服務、遠距辦公、線上學習等需求強勁，今年全球伺服器市場供不應求，但供應鏈因IC、零組件短缺，延遲出貨進度，市場預估，2022年IC短缺問題較為緩解，有利於供應鏈運作正常化。

根據DIGITIMES Research分析，2022年雲端資料中心業者伺服器採購力道可望續強，預估2022美系資料中心業者Meta、亞馬遜、Google、微軟，合計拉貨量年增近16%，並推估Meta等將擴大發展元宇宙等相關業務，進而擴大採購運算、儲存伺服器，以因應開發虛擬化數位內容、龐大影音資料運算等需求。

目前全球伺服器需求面可分為北美雲端資料中心、中系雲端資料中心、品牌業者三大區塊，安力-KY伺服器散熱零件主要終端客戶為北美雲端資料中心，伺服器散熱零件可望成為安力-KY 2022年主要成長動能之一。

由於第4季為散熱產品傳統旺季，且大陸限電政策獲得緩解，加上開發各種散熱產品應用成效顯現，安力-KY 11月合併營收為2.52億元，年增15.8%，創下單月歷史次高，累計前11月合併營收為20.6億元，年增率為11.5%。

安力-KY表示，明年營運可望維持穩定成長，預估將略高於今年。