上市櫃生醫一起喊衝，泰福-KY(6541)挾著旗下產品有機會拿到美國藥證，股價鎖在漲停板74.4元，至10:30，買單有近4500張排隊搶著要買；藥華藥(6446)今日再攻漲停，股價已至396元；益安(6499)漲幅逼近8%、皇將(4744)、博晟(6733)漲幅在6~7%附近，生醫族群成為盤面上的人氣焦點。

泰福目前已經有兩張藥證申請送入美FDA審查，現階段正為此申請藥證的兩項生物相似藥產品--TX01(原廠參考藥Neupogen)及TX05(原廠參考藥Herceptin)商業化而積極準備相關事務。目前除了發展生物相似藥之外，泰福生技也善用其既有的產品發展基礎及生物藥製程平台，發展抗體新藥，將朝向發展專注及精緻的CDMO業務邁進。

皇將挾著手上訂單已看至明年Q2，近期股價十分強勢，今日多頭再攻，股價以漲停板開出，但高檔有壓打開漲停，盤中漲幅在6%左右。皇將副董林靜宜接任世華大台中市分會會長，未來將結合各會員的專業能力，展現強大女力。皇將美國市場需求持續熱絡、印度市場開始復甦，今年下半年營收快速加溫，預期第四季將是表現最好的一季，全年營收可望回到成長軌道。

博晟擴充通路與適應症注，明年營運可望進入成長期，旗下擁有兩相軟骨修復植技術(產品名愛膝康，RevoCart)、骨生長因子(OIF)兩大軟骨再生平台，以及新引入的脂肪前驅細胞平台，將持續推產品上市與授權進度。