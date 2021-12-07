孩子可以幫《晚安猩猩》裡的每一隻動物透過顏色和形狀配對找到鑰匙把門打開(信誼基金會提供)

「母雞！母雞！」3歲萱萱走進信誼親子館，開心指著高高豎起的磨坊，媽媽也驚豔於《母雞蘿絲去散步》的場景搖身一變，成了遊戲場。信誼基金會表示，疫情期間許多幼教學者和家長們都擔心孩子在語言、認知和社會能力退步，因此疫情趨緩、信誼親子館重開館之際，遂以《母雞蘿絲去散步》等6本備受美國公共圖書館推崇的經典繪本打造實際場景，讓孩子重新找回跨領域能力。

信誼基金會董事長張杏如表示，這些經典繪本年復一年被全世界孩童一讀再讀，將角色、故事和場域設計成遊戲，啟發孩子各領域的發展。

例如《母雞蘿絲去散步》裡，院子、池塘、磨坊、籬笆、蜜蜂房都變成遊戲站，孩子可以踩跳步道、搬麵粉、尋找狐狸藏匿處、聆聽蜜蜂嗡嗡聲；《晚安猩猩》裡，頑皮小猩猩偷了動物園管理員鑰匙，小朋友則可以玩鑰匙配對遊戲，開門讓動物出來玩；《愛音樂的馬可》中拍打高高低低的水管，增強孩子大肌肉協調性和聽覺辨識力；《阿利的紅斗篷》破了，孩子們透過大型編織板和動物釘板，增強手部操作力和構圖技巧；《賣帽子》的老闆很厲害，一疊疊帽子頂在頭上，小朋友也來練練抓握和平衡，挑戰看誰疊得最高！嘎嘎嘎掉下來的《雪人》是小朋友熟悉的好朋友，看雪人從木樁上滑落，體驗自由落體的科學現象。

信誼基金會表示，信誼親子館是台灣第一個設立的親子館，始終秉持以孩子為本位的宗旨，為孩子們精心打造遊戲空間和遊具。此次重新開放入場，特別設計「加值不加價」的經典閱讀故事專區，歡迎親子來放電也充電。親子館位置：台北市重慶南路二段51號，好好生活廣場1樓（捷運中正紀念堂站2號出口、郵政博物館旁）