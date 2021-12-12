雲林縣政府為推廣閱讀風氣，12日在縣文化觀光處舉辦「大家一起來說故事比賽」，分為家庭組、台語組、英文組、新住民組，藉此鼓勵學童用台語、英文、父母的母語說故事，讓孩子更了解家鄉文化底蘊與西方國家文化，促進孩子對多元文化的認識。

「大家一起來說故事比賽」為「雲林縣110年度台灣閱讀節」系列活動之一，今年報名比往年更踴躍，共有25隊參賽，除了愛閱讀的學校、幼稚園、新住民小朋友參與，還有爸爸、媽媽帶著小朋友一起來說故事，不少爺爺、奶奶也到場支持，已成為具有雲林特色的閱讀活動。

比賽由3名委員（比重60％）與現場民眾（比重40％）共同評分，各組前3名分別為：新住民組泉州愛閱團、年糕團、印尼糖果。英文組妡欣霏翔、李寶樂團、Pokemon Go Go Go。家庭組67金色朝陽、竺竺這一佳、小小故事團。台語組鎮西古錐隊、泉州交響「閱」、鎮西尚古錐。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，我們鼓勵家長從0歲就開始親子共讀，更希望爸爸能一起參與，因為哈佛大學研究發現，爸爸說床邊故事，更能激發孩子的抽象能力與展現語言力；也有多項研究證實爸爸參與教養，會增加孩子的學習態度、學校表現、自尊、同理心、生活技巧與社會競爭力。

陳璧君說，新住民組主要是鼓勵孩子用爸爸或媽媽的母語說故事，從中了解家鄉文化底蘊，進而認同自己家鄉，成為文化傳承的小小推手。另外，隨著國際化的需求，推動英文教育已是趨勢，因此去年新增英文組，藉由親子共同創作英文故事，帶動英文閱讀風氣。