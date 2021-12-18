《台灣通史》問世滿百年，為了使更多台灣人暸解發生在這塊土地上的歷史，文史學者陸續投入轉譯白話文。作者連橫的曾孫女、連震東文教基金會執行長連惠心今天在《台灣通史》出版百年紀念會上致詞表示，我們的國家沒有滅，但是歷史卻分裂成一塊一塊的，鑑於當現在歷史教育環境特別惡劣，因此我們啟動把《台灣通史》翻譯成白話文的計畫。

《台灣通史》體裁仿效司馬遷《史記》體例而成，起自隋煬帝大業元年（605年），終於割讓（1895年）。分為紀4、志24、傳60，共88篇，36卷，約有60萬字，另附表目101項。

連惠心說，《台灣通史》可以是說最早完成的台灣故事，裡面不只記載先民生活的點點滴滴，還記載了自隋朝來台的中國人是如何深根發展，人物故事寫得栩栩如生，看得懂的話，這會是一本很好看的歷史故事書，可惜現在人文言文唸得少，對裡面的故事沒辦法深入了解。

連惠心表示，作者雅棠先生（連橫）生在很不安的時代，一場甲午戰爭下來，一夕之間把所有在台灣的中國人都變成日本人，乙未戰爭更是腥風血雨，簡直是一場19世紀對抗20世紀的戰爭。

連惠心指出，雅棠先生為知識份子，明白知道「國既亡，史也會亡」，於是就在1908年開始撰寫《台灣通史》，為了要把在台灣的中國文化與中國歷史保存下來，讓後代知道自己的根與自己的故事，就是憑著這樣的信念，所以他才能在這麼艱難的環境之下把《台灣通史》完成。「他的國的確是滅了，但他把最寶貴的史料留給我們，這就是我們現代人的共同記憶，共同智慧、共同資產。」

連惠心說，雖然我們現在國沒有滅，至少剛去公投上面還是寫著中華民國，但是我們的歷史卻分裂成一塊一塊的。這對我們愛歷史的人來說是不能接受的事情，我們覺得歷史教育環境特別惡劣，因此就開始把《台灣通史》翻成白話文。