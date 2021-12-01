台北上海「雙城論壇」今登場，上海市秘書長馬春雷與台北市秘書長陳志銘進行主題演講，馬春雷強調數字化轉型，努力打造數字之都，像是每個人有一個隨身碼，可掃碼進入各類場館，已累計使用49.9億次，加快實現全市一碼通行；陳志銘認為企業必須思考轉型策略，北市府也嘗試線上、線下虛實整合的市民服務大平台。

馬春雷以「疫情防控常態化下的城市數字化轉型」為題，馬春雷說，去年11月上海推出數字化轉型，努力打造數字之都，城市面對愈來多管理風險，上海高樓有6萬多棟，每天有27萬台電梯運行，軌道交通里程772.4公里，每天客流人數超過1千萬人次，潛在風險無處不在。

馬春雷指出，城市治理到這個階段，也需要由人的經驗判斷向智能數據分析轉變，城市也在積極擁抱數字化，例如5G領域運用，俗稱的無人駕駛，重要場景在城市，上海累積開放615條測試道路，里程數位居大陸首位。

馬春雷表示，數字化正在重新定義生產關係，數字正在成為關鍵的生產要素，大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算、物聯網等，深度輔助千行百業，也在加速顛覆生活方式，移動支付、在線教育、生鮮電商、在線醫療等更廣泛的應用場景，2020年大陸信息消費規模達到5.8萬億，消費超過10％，數字化正在全面提升政府服務。

馬春雷表示，每個人有一個隨身碼，在疫情期間天天用，已累計使用49.9億次，上海人以隨身碼代替交通卡等，掃碼進入各類場館，加快實現全市一碼通行，全市67個部門單位，200多個系統整合起來，建成覆蓋三級城市運行網絡，匯聚3400萬條物聯數據，疫情當中密切接觸者溯源就是靠系統在做。

陳志銘則針對「後疫情時代台北市數位轉型戰略」演講，他說，台灣面對新冠肺炎要謹慎面對，完全沒有絲毫鬆懈的本錢，今年5月台灣進入疫情三級警戒，當時歐美被疫情肆虐一年多，隨著疫苗施打走向解封之路，疫苗獲取能力，將決定城市是否恢復往日正常經濟活動，還是陷入疫情反覆爆發的循環，新技術快速崛起，更加速數位落差，大數據對於規模大公司，在市場競爭上取得絕佳優勢。

陳志銘表示，疫情爆發後，電商成績呈現飛躍性成長，數位零售正在逐漸取代實體銷售，就企業營運而言，所謂數位轉型不是只有生產方式、銷售通路改變，很多企業曾所謂的銷售、製造想辦法提升生產力、提升數據控制性，都是我們面新常態經濟所應具備的競爭力。

陳志銘說，在病毒之前人人平等這句話，在新冠肺炎面前，需要打上大大問號，因為各國疫苗施打率呈現非常大落差，國立愈強的國家，疫苗施打率愈高，許多比較落後的國家，疫苗施打率低仍飽受疫情威脅，當然不同企業，因為數位力差距，決定疫情中、疫情後的常態，站在獲利的一方或是嚴重受創的另一方。

陳志銘提及，過去企業依賴實體互動，因此必須思考轉型策略，第一個例子是餐飲業，透過外送平台彌補內用營收虧損；旅遊業打破空間限制，發展線上旅遊，在螢幕上跟著導遊解說，體會異國風情，都這是產業面對疫情找到生存之路。

陳志銘指出，數位轉型有三部分，包含數位政府、數位法規、數位人才，數位政府依據AI大數據擬定政策，北市府也做嘗試，做線上、線下虛實整合的市民服務大平台，創造更多服務；另外，當所有的產業走向數位化，會有新的行為，在政策、法規面，應該思考如何超前部署。

陳志銘說，數位人才是下一波競爭中最寶貴的資產，企業與國家都在展開數位人才的戰爭，或許好的數位人才就能保有競爭力。陳志銘最後預告，今年二月提出數位政策白皮書，五月三級警戒之後，將於明年1月提出白皮書2.0版，請各位拭目以待，希望未來有機會台北與上海之間交流數位轉型的做法與經驗。