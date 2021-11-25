台中市警察局長蔡蒼柏（左）24日於局務會報，頒獎表揚有功、績優人員。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

瑪莎拉蒂惡煞打人事件，鬧得沸沸揚揚，台中警方除宣告連破「2580博弈集團」背後水房及2處博弈集團，為激勵基層員警士氣，警察局長蔡蒼柏24日於局務會報，頒獎表揚70名近來偵破刑案有功人員，及為民服務18名員警楷模，另後勤楷模、錄取候用分局長班等數百名人員，展現警方為民服務、打擊犯罪決心。

台中市警察局指出，期間計查獲涉嫌非法持有販賣及產製大麻毒品者19人、毒品咖啡包2971包（重量1萬3218公克）、逮捕治平專案對象暨成員85人、詐欺集團19個及車手18人等；刑大偵一隊偵查佐林友智查獲大麻製造工廠，績效卓著，加頒關公像1座，林表示，敬佩關公懲奸除惡的精神，未來打擊犯罪更具信心。

另10月份熱心為民服務的楷模等18名員警頒發獎牌；榮獲110年「軍民聯合防空（萬安44號）演習」全國特優，蔡局長特頒發承辦單位民防管制中心獎勵茶；霧峰分局警員張宇志、東勢分局警員石善文獲選全國警察後勤楷模，另第四分局督察組長蔡宏澤等5名幹部錄取候用分局長班，頒獎給予鼓勵。

警察局長蔡蒼柏說，同仁發揮團隊合作精神，展現優良業務成果，並在最短時間內，接連破獲重大、特殊、矚目或重點工作等案件，展現打擊犯罪決心，維護社會治安，穩定民心，保障市民生命財產安全等積極作為，表達感謝。

警方指出，針對近日街頭暴力犯罪橫行，絕對「零容忍」，將強力掃蕩，已積極展開「除暴安民」專案行動，全面肅槍、反毒、掃黑及打詐工作，並對於夜間營業場所從業人員，加強安全宣導及巡邏等保護措施。

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