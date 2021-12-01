不容外地惡煞到台中耍狠 中警8小時北上逮人

台中市街頭經常可見道路施工，家住北部沈男11月29日帶4名子小弟開車行經北區忠明路、忠明二街口疑因道路開挖施工車胎壓到三角錐，與59歲游姓工人發生口角，還5人街頭開架，經路人報警，警方到場巡邏發現5人盤問並抄錄其個資，11月30日獲重要影像證實沈男等動手打人，連夜報請檢查官指揮北上將相關涉案人員通知到案，並移送嚴辦。

台中市二分局11月29日15時24分許接獲民眾報案，指稱在台中市北區忠明路與忠明二街口一處道路開挖工地有人吵架、氣氛火爆，警方2分鐘後到場，卻未發現有爭吵情事，隨即在周邊搜巡，約於工地約100公尺處發現有5名男子往外走。

經上前盤查，41歲沈男、19歲林男、18歲沈男、17歲許男以及18歲游男5人乘同一車來此工地要找59歲游姓工人，但沒有找到，正在離去，警方不敢輕忽，再到工地詢問陳姓工地主任，陳男也表示5人要找一名游姓員工，並詢問是否在此工作？陳男回應游姓員工沒有在此工地工作，5名男子即自行離去。

由於5男的說法與工地陳姓主任大致相符，且他們身上無明顯犯罪跡證，另因工地現場無監視器可供調閱佐證，警方依法盤查後抄錄5男人別資料後讓其離去。

唯30日傍晚警方獲民眾提供影像，影像中同一地點有5名年輕人當街痛毆一名工人，獲此重要證據警方現已連夜將全案證據報請台中地檢署指揮偵辦，8小時內到桃園、新北將涉案5人帶返警局偵訊。

經了解沈男等五人開車南下洽事，經道路施工地點，疑因車輪壓到三角錐，與游姓工人發生口角，5人即徒手毆打游姓工人，當時工班工頭也上前抵擋，游男受傷後因傷勢不重並未就醫，也不願提告。唯中市警二分局不容街頭暴力在釐清案情後已請檢察官指揮偵辦，全案將依法嚴辦。