歐、美市場投資資金流入監理科技（RegTech) 的速度超過預期，北美、英國和歐陸的法國、愛爾蘭為主導國家。金融及監理科技新創Suade Labs最新完成A輪融資，由前紐約聯邦儲備銀行董事Glenn Hutchins個人領投，他也是老字號創投Silver Lake的聯合創始人之一。

金融監理科技的拓展，除了在商業模式中導入創新技術，對於監管法規的掌握，才是重點。成立於2014年的Suade Labs，早期投資人、顧問群多來自政府機構，前述的Glenn Hutchins之外，現正加入Suade 擔任特別顧問的Promontory Financial Group創始人兼董事長Eugene Ludwig，也是克林頓政府的前貨幣監理長，參與該輪融資的其他著名投資者，還包括Citigroup前行政總裁Michael Corbat、Thomson Reuters 前行政總裁Tom Glocer、Coatue Management 創始人Philippe Laffont、TD Ameritrade 前董事長Joe Moglia、AT&T Inc 前董事長兼行政總裁?Randall Stephenson，以及Altec前董事長兼行政總裁Lee Styslinger。

Suade Lab的強項，在於提供法規即服務（CaaS)，能為金融機構自動化監管報告及合規性，以數據驅動型為監管方法，以及使用自然語言處理及機器學習等創新技術，如今堪稱全球監理科技的領導業者，曾獲無數獎項及稱號，如「市場上最快的系統」，服務客戶遍及世界各地的金融機構，並在英國、歐洲、北美及亞洲設有辦事處。