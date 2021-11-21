台北市議員李明賢質疑，大港墘公園廁所不友善，小便斗高60公分。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員李明賢質疑，大港墘公園廁所不友善，小便斗高60公分。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員李明賢質疑，大港墘公園廁所不友善，小便斗高60公分。（李明賢提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲上周才視察號稱「內科新綠洲」的大港墘公園，但北市議員李明賢披露，公園內廁所設計對兒童非常不友善，尿斗距離地面高達60公分，孩童確實難以使用，不僅違反內政部規定，更是對孩童歧視。對此，北市停管處表示，該處不屬於一定要設置親子廁所的場所，但會再調整既有設施，加設兒童小便器。

大港墘公園停車場地面層為大港墘公園，平時提供民眾親子遊玩、休憩，地下一、二層為停車場。李明賢指出，大港墘公園號稱內科新綠洲，也是假日家長帶著小朋友遊樂的熱門景點，但他最近接獲不少投訴，公園廁所的尿斗是成人使用的高度，實測發現尿斗距離地面高度約60公分，小朋友根本無法使用，設計非常不體貼。

李明賢表示，根據《公共場所親子廁所盥洗室設置辦法》第三條規定，公共場所樓層數在三層以下者，應設置至少一處獨立式親子廁所，且須在男女廁所分別設置至少一個兒童小便器、兒童洗面盆及兒童安全座椅等設備。

他質疑，市府單位根本沒有遵照該辦法設計親子廁所，他也會提案要求市政府全面檢測公共場所廁所，營造友善親子空間，尿斗高度必須符合兒童使用，千萬不要再有歧視孩童的情況發生。

停管處土木建築科長宋建宏表示，此處不屬於一定要設置親子廁所的公共場所，但確實有許多孩童前來公園使用遊具設施，考慮實際使用需求，將調整既有男、女廁及無障礙廁所，設置兒童小便器、安全座椅等；而增設一間獨立的親子廁所有難度，暫不考慮。