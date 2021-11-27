香港中文大學學生會今年10月因拒絕獨立註冊而宣布解散。香港《文匯報》27日報導，中大校長段崇智近日向學生發出公開信稱，校方希望與學生保持具建設性的對話和合作，包括探討不同方案以成立一個能充分代表不同學生、並讓各個學生群體都能廣泛參與的新學生組織。中大又表示，新登記學生團體須簽署聲明，承諾該會性質及活動不違反香港法例及大學和學生事務處的指引。

段崇智向中大學生發出的公開信提到，校方希望與學生保持合作，並探討不同方案以成立一個能充分代表不同學生的新學生組織。他又表示，於多場正式討論會中與學生代表商議了學生組織的過渡性安排，務求在新的學生會組織成立之前，為同學提供支援。

同時，中大網頁「常見問題」一欄，近日更新了相關資訊，列明校方獲得的法律意見清晰指出，由於中大學生會由學生自發組成及管理，而非根據或直接按《香港中文大學條例》組成，因此要求中大學生會須按《社團條例》或《公司條例》註冊成為獨立團體。

中大學生會解散後，學會或屬會有過渡安排。網頁指，新登記學生團體的名稱將為「香港中文大學×××（學會）」，並須簽署聲明承諾該會性質及活動，並不違反香港法例及大學和學生事務處的指引。

大學尊重學生團體舉辦活動的權利，前提是所有學生團體的活動必須遵守香港法律，以及大學的政策和程序。大學給予學生事務處的唯一「指引」或「限制」，是確保學生不會在校園進行任何違法活動。

至於重設學生會一事，中大表示，如有新學生組織能繼承中大學生會服務同學以至社會的傳統，校方樂見其成。大學希望新組織能充分代表不同學生，具透明的組織架構，以及讓各個學生群體都能廣泛參與。大學期待新學生組織出現，有需要時會提供適切協助。