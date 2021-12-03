儘管多國重新封鎖邊境，新冠變種病毒Omicron仍有在全球加速蔓延之勢，世界衛生組織（WHO）3日向亞太國家示警，應加強醫療量能，民眾須完整接種疫苗，為疫情可能因Omicron惡化做好準備。

自香港首傳Omicron病例後，這個傳染力更勝Delta的新變異株本周在亞洲多國現蹤，印度、日本、馬來西亞、新加坡、韓國陸續傳出被Omicron攻陷。

美國周四宣布有5州發現Omicron病例，無非洲旅遊史或沒出過國的都感染，Omicron疑似進入社區。翌日澳洲也爆出首起Omicron社區感染病例，確診者是雪梨一名學生，無海外旅遊史也沒有相關接觸史。

不過新南威爾斯省當局鑑於Omicron感染者多為輕症，加上疫苗覆蓋率高，原定的解封及重啟經濟計畫照常進行。澳洲目前的Omicron確診數已累積9例，其中8例集中在新南威爾斯省。

馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）3日宣布，從一名來自南非的外籍學生身上驗出Omicron，是馬國的第一例。該名確診的19歲女學生無症狀且打過疫苗，11月19日經新加坡入境馬國，病毒篩檢呈陽性，隔離10日後29日解隔離。

鄰國新加坡證實有2起Omicron確診病例後，馬國隨即收緊規定，打過疫苗的旅客若自星國入境，仍須額外採檢。

多國政府為防堵Omicron已緊縮旅遊規定，但世衛仍警告人口6.5億的亞太地區，邊境管制頂多是幫各國爭取時間。

世衛西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）在線上新聞簡報會表示：「大家不該只靠邊境管制措施，最重要的是要為這些可能具高度傳染力的變異株做好準備。」 葛西健指出，各國應善用對抗Delta變異株時學到的教訓，他呼籲抵抗力弱的高風險族群須完整接種疫苗，並落實戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

亞太國家疫苗接種率落差之大令人擔憂，像全球第4大人口國印尼，是亞洲新冠疫情重災區，2.7億人口中僅35％完整接種。