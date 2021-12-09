台灣已逾一個月沒有新增本土個案，疫情指揮中心指揮官陳時中說，「台灣算再度清零了」。衛福部草屯精神科醫師沈政男也表示「疫情真的過去了」，不過國外受到Omicron變異株影響，疫情仍然嚴峻，且有輕症化的趨勢，若真的進入台灣社區，短期內也不容易發現，而且現在大家已不懼怕和陌生人共桌吃飯，殊不知病毒可能不知不覺悄悄蔓延。

沈政男昨（8）日於個人臉書指出，中午在小店吃了一碗麵疙瘩，「我竟然跟陌生同學併桌」，他坦言這是疫情以來，除了必要的社交聚餐，第一次外食，「疫情，真的過去了」，但Omicron的出現，帶來了新的變數。

沈政男分析，南韓昨日單日確診數高達7千多人，南韓的長者疫苗效力下降是因素之一，60歲以上確診就占了35%，因為這一族群的人最早打疫苗，且是接種兩劑AZ，保護力早就不足以應對Delta變異株，當然更不可能應付Omicron變異株。

沈政男表示，南非則是單日新增1萬3000人染疫，但僅20多人死亡，顯然Omicron變異株正往輕症病毒的方向走。他表示，以目前Omicron變異株的輕症表現來看，即使溜進社區，短期內也不太容易被發現，大家還是擠在小店裡，跟陌生人共桌吃飯，不知病毒已經悄悄蔓延。