Omicron病毒來勢洶洶，各界呼籲檢討春節方案，取消7+7與10+4的檢疫方案。中央流行疫情指揮中心今天表示，7+7與10+4的檢疫方案，都是維持14天居家檢疫的規格，只是實施地點不同，中央也透過多層次的篩檢彌補，為的就是要防堵病毒進入社區。

指揮中心發言人莊人祥表示，所謂的7+7方案，過去曾進行跨部會，跨縣市的會議，主要針對14+0、10+4、7+7+7等方案進行說明，而後兩個方案都是因應春節特別訂出來。

莊人祥強調，3種檢疫方式事實上都是維持原來的14天檢疫，只是地點不同，而7+7+7方案，為加強監測，除入境前要交3天內的陰性證明，入境後也要做深喉唾液採檢，第二天還會有醫護人員到旅館內做PCR採檢，採檢後 才會由防疫計程車送到家中做1人1戶，或1人1室的檢疫。

莊人祥說，此方案的第10天也有發公費家用快篩，採檢結果要透過雙向簡訊，或由民政人員致電詢問，最後在家裡的第13天還會再採檢一次，要PCR採檢後才能解除檢疫做自主健康管理。

莊人祥指出，因為7+7、10+4的方案，政府多了非常多複雜的採檢，主要是避免社區感染的風險，7+7+7方案，若他要用1人1室，家中成員也都要打完疫苗超過14天，期間還提供家用快篩採檢兩次，這都是非常嚴格的措施，請大家務必遵守。