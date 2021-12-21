中央流行疫情指揮中心今（21）日表示，本（2021）年12月14日起入境擇定春節檢疫專案C方案（7+7+7）方案之民眾，將自12月21日起陸續期滿168小時，凡經檢疫第6天PCR檢測陰性及返家居家檢疫環境與條件均符合規定者，請全程佩戴口罩，搭乘地方政府安排之防疫車輛，返家接續後7天在家居家檢疫，並配合以下檢測措施：

一、檢疫期間第10天（Day10）以家用快篩檢測1次，並配合健康關懷回報結果。二、在家居家檢疫期滿前（Day13-14）進行PCR檢測1次。三、檢疫期滿後，自主健康管理期間第6至7天（Day20-21）以家用快篩檢測1次，並以雙向簡訊回復篩檢結果。

指揮中心再次提醒，在居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書（春節檢疫專案）」所載規定，並呼籲返家後7天係採1人1室之檢疫者，其同戶內同住者（非居家檢疫者）應共同遵守以下加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括：

一、於檢疫者返家第3天、第7天各進行1次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果。二、檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理7天。三、請務必不可與居檢者共用房間、衛浴，亦不可同處、共食；若須提供其必要之生活協助（如生活補給）時，雙方皆應採取適當防護措施，包含佩戴口罩、保持社交距離，並儘量縮短接觸時間）。

指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，如有違反規定，依法最高可處新台幣100萬元罰鍰。