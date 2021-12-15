春節檢疫專案14日展開，新北市長侯友宜今宣布全力備戰，下午副秘書長朱惕之即率隊聯合民政、衛生、觀旅、警察等局處啟動聯合稽查，並特別設置「前進櫃檯」，旅客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身分，並請入住的檢疫客脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。

衛生局表示，Omicron變異株迅速在國際間蔓延，迄今累計至少69個國家地區超過5800例確診病例。上周國內也檢出境外移入病例，國內春節居家檢疫專案14日開始實施，面對長達2個月的春節檢疫專案，民眾絕不能輕忽，返鄉過節務必遵守各項防疫規定，如發現違規者一律重罰。

觀旅局也將防疫旅館空間劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流，紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員進入紅區時，必須穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。

今稽查針對選擇春節檢疫B或C方案，返家繼續居家檢疫者，查核入住民眾是否符合方案規定，及查核返家後同住家人是否已完成接種2劑疫苗達14天以上；同時也針對防疫旅館的感控動線是否均能落實防疫規定實地查核。

民政局表示，選擇春節檢疫B或C方案的民眾返家後，會由民政局、區公所每天進行檢疫關懷，並提醒檢疫者務必落實一人一戶或一人一室檢疫規定，同住家人也要遵守防疫規範。