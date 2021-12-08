不少人喜歡認乾女兒、乾兒子。一名網友表示，男友最近認了一個女生為乾女兒，兩人的互動跟一般情侶沒兩樣，女生吃不完的食物，會給男友吃，甚至會一起計畫出去玩，令她崩潰喊「可能我才是小三吧！」

原PO日前於論壇《Dcard》透露，自己今年26歲，男友25歲，最近男友認了一個20歲的女生當乾女兒，兩人的互動與一般情侶沒兩樣，女生吃不完的東西會給她男友，甚至是男友要去買東西，女生也會跟在屁股後面。

某日他們想要約朋友打籃球，但男友的「乾女兒」卻表明沒有很想打球，男友接著問「那妳要去哪裡玩？」原PO無奈地說，平常向男友提議要去玩，都被對方以「要省錢」打發，沒想男友竟然主動問「乾女兒」要去哪裡玩，「我真的好累，好想退出這段感情」。

原PO指出，平常都是她負責生活開銷，現在出去玩都不會帶她一起去，而是帶著「乾女兒」，她再也受不了，「對不起我錯了，可能我才是小三吧」。

貼文曝光後，不少網友也看傻眼，「妳男友是不是沒讀過民法，收養至少要大於被收養人20歲」、「感覺他們快亂倫了」、「快逃啊！人家是乾爹，妳是乾媽」、「好扯喔！直接綠給妳看」、「現在妳可以給他找個乾兒子了」、「這個可以分手了啦」、「要找偷情藉口，也找像樣一點的」。