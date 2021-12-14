90年代玉女歌手孟庭葦以一曲《你看你看月亮的臉》爆紅，因此被封為「月亮公主」，擁有無數粉絲的她，其實有個超級大鐵粉，就是紅遍兩岸三地的演員張鈞甯，她日前如願跟心目中偶像孟庭葦見面時，緊緊抱著對方留下淚水，讓旁人看了為之動容。

張鈞甯日前受邀出席電影節閉幕式，沒想到因此看到從小的偶像孟庭葦演出，讓她開心表示：「第一次與自己年少的偶像這麼近，歌聲一出我就感動了」，也忍不住好奇詢問：「頭號粉絲想問亞亞姐，我以前寫給你的那些卡片有收到過嗎」，隨後，孟庭葦轉發該則貼文表示：「太驚喜了！原來你也在現場，我唱完之後就離開現場了，好可惜沒有和你見上一面啊啊啊！期盼相見」。

張鈞甯親眼看到偶像孟庭葦演出相當興奮。（圖／孟庭葦微博）

沒想到事隔兩日，張鈞甯就曬出和偶像孟庭葦合照，只見她不僅開心擁抱偶像，還一起做出手比愛心的手勢，難掩興奮表示：「不多說，我追星成功啦～！！！嘻嘻嘻」，孟庭葦也再次轉發張鈞甯貼文，只見她送簽名專輯當見面禮，訴說張鈞甯與她見面那刻，像個小女孩般欣喜落淚，聽著她訴說高中時期，如何認真寫下專輯裡的回函卡寄回唱片公司，只希望能被看見，不禁感性表示：「看著你清澈明亮的眼睛，像似久別重逢的知己，好想時光凝結在此時此刻」。

張鈞甯與偶像孟庭葦見面相擁，更當場喜極而泣。（圖／孟庭葦微博）

孟庭葦之前被瘋傳疑似修臉過頭，導致臉部僵硬，她表示自己很健康，沒有面部僵硬，更沒有做過任何整容手術，一切如常優雅滴自然老化中，接著強調：「我的容貌源自親愛的父母親，這是今生他們賦予我最美好的DNA，生死不變」。