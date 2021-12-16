女星大S（徐熙媛）和汪小菲上月22日官宣離婚，正式結束10年夫妻關係，兩人育有的一對兒女目前待在台灣，由大S照顧。最近，汪小菲的母親張蘭秀出祖孫同框的照片，分享過去不慎把孫子（汪希箖）丟到草坪的糗事，引發熱議。

張蘭14日在抖音平台上傳一段35秒短片，開頭就是和孫子珍貴的合影，她透露到廣東出差，當地春暖花開，不禁想起遠在台灣的孫子，笑說有一年自己生日，全家一起飛到歐洲度假，她抱著小箖箖，看見繁花錦簇的美景情緒特別激動，跑著跑著不慎扭傷腳，擔憂孫子因此受傷，「我下意識地就把小箖箖給扔到草坪上去，那個時候他剛剛一歲多。」後來，只要小箖箖調皮時，保母阿姨就會嚇唬他：「奶奶來抱你了」，說到這裡，張蘭被逗樂了，忍不住開懷大笑。

張蘭笑說有次不小心把小箖箖丟到草坪，重新回憶還是覺得很有趣。（圖／抖音@張蘭）

礙於新冠肺炎肆虐，張蘭已長達2年沒來台灣探望孫子、孫女，前陣子北京降大雪，她在起霧的玻璃上寫著「玥玥、箖箖」表達想念，這次又拍片回憶與孫子的點滴，許多網友看了頗心疼，湧入留言：「蘭姐，想孫子了」、「早點把孫子孫女要回來」、「忽然覺得，如果蘭姐和小菲一起去看孫子、孫女會是什麼情景」、「估計長這麼大，也沒見幾面」、「主要是孩子離得太遠了，看大S是什麼意思」。

不只張蘭思念兩個寶貝孫，汪小菲也很想趕快見到孩子們，5日特地PO文抒發對女兒的想念，被大陸網友留言建議「（把小孩）要回來吧，我們內地三觀比較正」釣出本人親身簡回「I」，網友分析可能是贊同、收到或支持的意思，推測汪小菲打算把女兒接回大陸，不過此篇文章已被刪除。