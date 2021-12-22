馬來西亞近期降下連日暴雨，造成洪水無法排除，多戶民宅也因此滅頂，截至昨（21）日為止已有5.1萬人流離失所。而曾到大陸參加歌唱選秀節目因此爆紅的馬來西亞歌手茜拉（Shila Amzah）也是受災戶之一，近日她也在個人IG上曬出災情並敘述逃生的過程，引起網友熱烈討論。

茜拉擁有亮麗的外表與高亢的嗓音，在2014年參加大陸歌唱選秀節目《我是歌手》第二季後便打開知名度，受到大批粉絲的喜愛。但近日，茜拉突然在個人IG上PO文表示，她們全家原本都在樓上睡覺，女兒半夜起床上廁所時，發現一樓竟然淹滿了水，嚇得她趕緊跑進他們的房間叫醒她與老公及兒子，一家人也緊急衝到屋頂上求救，但當他們爬上屋頂時看到周圍地勢較低的房子已被洪水淹沒，讓他們相當害怕，加上逃難時相當緊急，手上只拿了手機、牛奶、枕頭，就趕緊衝上樓，等了好幾個小時才被救難隊接走。

心有餘悸的茜拉，在文中也特別強調都是女兒救了全家人的命，不過由於她從來未公開過有女兒這件事，也因此引起外界好奇「哪時多了個女兒」，隨後茜拉也跳出來解釋，她與丈夫結婚後便收養了一名女兒，一直以來都將她當作親生女兒養育，而這次也多虧女兒，一家人才保住性命。網友看到後則事紛紛大讚「好人有好報」、「女兒是來報恩的」、「好險你們一家都沒事」，吸引超過3萬人按讚。