王力宏日前遭到前妻李靚蕾以毀滅式的爆料文，公開私下召妓、約砲等淫亂生活後，20日終於向外界發出發出道歉聲明，並宣布暫時退出演藝圈。而日前他緊急從大陸廈門搭機返台入住大S前夫汪小菲（汪少菲）的「S Hotel」進行隔離，大陸網友看到後竟在網路上猛酸他與汪小菲，沒想到卻因此收到律師函讓他嚇得趕緊在網路上道歉。

王力宏自從宣布與前妻李靚蕾離婚後便風波不斷，除了遭到李靚蕾爆料私下召妓、到處約砲等不為人知的一面外，還直接公開醫生診斷王力宏有性愛成癮症及自戀型人格，讓他優質形象瞬間全毀。而日前他由大陸返回台灣入住汪小菲的「S Hotel」時，卻遭到一名大陸網友「D2O」在微博上猛嗆「王力宏現在住在汪小菲的旅館裡，什麼渣男經濟循環」，沒想到卻觸怒汪小菲，沒多久便收到汪小菲的律師信函，讓網友嚇得趕緊道歉，表示自己「不了解事實、沒有任何證據的情況下，對汪小菲先生進行侮辱和誹謗，造成了公眾對汪小菲先生的誤解」，最後還不忘強調「希望大家以我為戒，文明上網，尊重他人，不要逾越道德和法律的底線」。

事實上，不久前也才剛與大S離婚的汪小菲，日前在網路上也瘋傳出多張汪小菲婚內出軌的證據照，出軌對象還直指25歲女星張穎穎，並宣稱兩人都戴著情侶手鍊甚至一同前往酒吧狂歡等，讓汪小菲氣得在微博上回嗆「惡意造謠、故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉」。