徐乃麟（左）和張文綺、曾國城主持的《天才衝衝衝》本周有新單元，右二為來賓陳大天。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》日前邀蔣偉文、Apple、徐小可、徐瑋吟、哈孝遠、林鶴軒、陳大天、顏曉筠到節目中挑戰。因近期台灣防疫有成，疫情逐漸趨緩，一開場曾國城就說：「我們終於真面目示人了！」徐乃麟接著說：「不用戴假面具做人感覺真好！」話還沒說完，徐瑋吟竟然打了個大噴嚏，讓大家差點嚇死，趕緊澄清說：「是陳大天的毛外套太毛了，讓我鼻子癢。」

遊戲環節「拷貝我的演記」中遇到難揣摩的題目，大家都不斷鼓吹徐乃麟示範，他明明很享受卻假裝委屈說：「怎麼又要我演啊？」曾國城緊接著說那不然把機會讓給別人好了。徐乃麟一聽馬上自告奮勇：「沒關係我來，我還可以再多演一遍。」簡直都可以做成1集徐乃麟演技精華特輯。

本周還推出全新單元「字首1234」，首棒哈孝遠狂出動物題，讓整隊連續答3題，讓隊友直呼：「這個遊戲出題的人很重要！」沒想到高興沒多久，輪到張文綺擔任第一棒時，卻卡關連連，張文綺有幾次出題還得搭配動作才可以說出話來，似乎快得了出題障礙症，徐乃麟在旁邊氣急敗壞地說：「都輸在你身上了啦，主持這麼久了連出題都不會出。」張文綺只好拼命道歉解釋：「新關卡太難了，腦子跟嘴巴沒有辦法同步。」

最後「看你怎麼說」單元裡，開場徐乃麟問大家都玩過嗎？是不是很熟悉規則了呢？大家紛紛表示都玩過，徐乃麟接著說：「表示你們都常來喔，該換一點新鮮的人了！」陳大天急忙請求：「拜託拜託，給我們點工作嘛！」過程中陳大天發揮求生意志，不負眾望發揮擅長猜嘴型的技能，順利解鎖多道題目，但遇到卡關的時候仍緊張懊惱地說出：「我聽不到啊！」讓徐乃麟回嗆：「戴耳機，你當然聽不到啊。」《天才衝衝衝》每周六晚10點在華視播出。