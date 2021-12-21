北市敬老金明覆議表決　藍營要求黨內議員錄影證明 柯文哲批帶頭違法

台北市重陽節禮金致送自治條例草案在議會通過後，市長柯文哲提出覆議反制，22日將表決，國民黨除了甲級動員外，並要求黨內議員在表決時以手機錄影至結束，證明是按贊成原決議議案。柯文哲21日表示，按法令覆議要無記名投票，現在每個人要拍照就是違反法律，如果議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。
藍綠議會黨團明將甲動表決覆議案，國民黨書記長王欣儀今指出，全黨議員將名牌置於表決器前，同時以手機在表決開始時錄影至結束，證明沒有跑票。
柯文哲今天出席里長座談時表示，覆議案是得請首長來說明，他會向議會爭取說明的機會，這是理念問題，在表決前會盡量說明，爭取所有議員能支持我們的價值。
他說，在一個法制國家，我們要求國民守法，更重要的是政府要守法，按法令覆議要無記名投票，就像選議長、副議長一樣，現在每個人要拍照就是違反法律，如果議會帶頭違法，怎麼讓社會大眾信服。
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