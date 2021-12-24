安心亞的哭戲令人動容。（浪LIVE提供）

蔡振南劇中支持安心亞勇敢追夢。（浪LIVE提供）

蔡振南飾演跛腳父親。（浪LIVE提供）

億萬導演殷振豪首次執導的迷你劇集《浪我在你身邊》，聚集實力演員蔡振南、安心亞、柯叔元、曾莞婷、孫可芳、林鶴軒（大鶴）、黃冠智等。安心亞飾演有社交恐懼症的檳榔西施「魚兒」，擁有好歌喉卻因害怕人群有上台比賽失敗的陰影，只敢自己對手機直播唱歌，鼓起勇氣實現夢想卻遭父親反對。

「國民老爸」蔡振南在多部電影、電視作品中演活了上一代台灣爸爸經典的模樣。劇中與安心亞的父女情細膩動人，戲中蔡振南飾演跛腳而自卑的父親，甚至認為是自己的出現而害安心亞歌唱比賽怯場失利。

安心亞與蔡振南拍戲第一天就是父女經歷誤解後和好的重頭戲，安心亞表示，這場戲自己的心境是：「我誤會了爸爸也誤會了自己，原來我是如此深深被爸爸疼愛著。」安心亞說培養入戲情緒的方式是：「拍那場戲前，我每天聽著南哥的歌聲、看很多南哥的訪問以及演爸爸的片段，如此建構著與爸爸之間的連結。拍戲當天我一進梳化間看到南哥，所有累積在心裡的感覺都湧了上來，心很酸很酸」。

現實中，安心亞幼稚園時爸媽離婚，她跟著爸爸生活，但在她10歲父親肝硬化過世前，她都感受不到父愛。安心亞飾演角色「魚兒」時感受特別深，「我在跟南哥對戲的時候，我內心一直渴望的是，南哥能夠抱抱我，摸摸我的頭，很想聽他告訴我：爸爸很愛你。最觸動我的就是在那場父女和好的戲，南哥給我的眼神，我感受到了一種終於被愛的感覺，所以入戲情不自禁大哭出來。」

戲中飾演父女的蔡振南與安心亞，本身都是熱愛音樂的歌手及創作人，兩人因拍戲成為音樂同好。蔡振南說：「我跟導演殷振豪都有相同感覺，我們聽到安心亞現場自彈自唱非常驚艷，我還查維基百科看她資料會哪些樂器。」蔡振南說：「我很欣賞心亞的音樂才華，非常看好她。所以我分享喜歡的歌給她，她也會跟我討論。」

蔡振南私人歌單包括他鍾愛的藍調歌曲，還有聽了快40年的北愛爾蘭歌手Gary Moore。安心亞說：「我能與南哥有音樂上的交流，讓我開心到還跟媽媽炫耀耶。南哥給我的歌單，音樂歌聲旋律都帶著一種悲傷的情感，很療癒我。」學了10年吉他的安心亞說：「音樂對我來說非常重要，我在低潮時，或想抒發拍完一部戲留在心裡捨不得的情感時，我就會瘋狂彈吉他來排解。」

安心亞鼓勵如果像是劇中角色「魚兒」一樣，想要追夢卻遭遇困難的人：「 我覺得相信自己很重要，可以在腦海建構一個心裡最想要成為的狀態，相信自己已經擁有了，這可以幫助我，減少那些不必要的恐懼以及擔心！」蔡振南表示時代進步，現在有各種管道接近夢想，像是有實力的歌手能在直播平台盡情展現，有這麼好的機會被發掘：「我樂觀其成，不像我年輕時，開始想做音樂都不知道找誰介紹。」該劇2022年1月14日起在YouTube及LINE TV同步播出。